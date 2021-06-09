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خادم الحرمين الشريفين يتلقّى رسالة خطية من سلطان عُمان

تتعلّق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي؛ حيث رحّب بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقّى رسالة خطية من سلطان عُمان
سبق

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي؛ حيث رحّب بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
07:22 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:37 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقّى رسالة خطية من سلطان عُمان

تتعلّق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي؛ حيث رحّب بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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