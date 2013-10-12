وكيل إمارة حائل يوصي المُحافظين المُدوّرين بإنفاذ توجيهات الأمير ونائبه

أكد أن الجميع مكلفون بخدمة أبناء المحافظة

أوصى وكيل إمارة حائل، عادل بن صالح آل الشيخ، المُحافظين الذين تم تدويرهم بين محافظات منطقة حائل، بإنفاذ ما وجههم به أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة والشفافية في عملهم، مشيراً إلى أن الجميع مكلفون بخدمة أبناء منطقة حائل.



وكان أمير منطقة حائل قد أصدر قراراً إدارياً بتنقلات وإعادة تدوير بعض محافظي المحافظات بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل الإداري في المنطقة والاستفادة من الخبرات.

وجاءت قرارات تدوير المحافظين على النحو الآتي:

تكليف محافظ محافظة "الحائط" عودة سليمان العودة، محافظاً لمحافظة موقق.

تكليف محافظ محافظة "سميراء" عبدالله بن عبدالمحسن الهذيلي، محافظاً لمحافظة "السليمي".

تكليف محافظ محافظة "موقق" فايز حسن السليمي، محافظاً لمحافظة "الشنان".

تكليف محافظ محافظة "السليمي" محمد بن مطلق القنون، محافظاً لمحافظة "الحائط".

تكليف محافظ محافظة "الشنان" سعود بن طحمور الغازي، محافظاً لمحافظة "سميراء".