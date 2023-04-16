النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫إنسانية القيادة الرشيدة: لا تعرف التوقف.. وهبَّاتُها مستمرة من أجل أبناء الوطن

‫في ظل جائحة "كورونا".. الملك سلمان وولي عهده الأمين يعملان لأجل الجميع

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالإنسان السعودي سواء أكان على أرضها أو خارجها، فهي الدولة التي تبجِّل قيادتها الرشيدة الإنسان والإنسانية، هذا منهاج عمل قام بوضعه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ واقتدت به القيادة الرشيدة من بعده، وها هو الظرف الراهن في جائحة "كورونا" يؤكد هذا المنهاج في عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أعزها الله ـ ، وتحشد جميع جهودها لمواجهة هذا الظرف والتحدي الصعب بمختلف الوسائل والطرق.

‫أمر الملك سلمان

‫وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يصدر أمره الكريم، بناء على العرض الذي قدمه سمو ولي عهده الأمين، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، كأنموذج على التسهيلات التي تطلقها القيادة الرشيدة على الشكل المستمر للتخفيف عن أبناء الوطن من عبء هذه المحنة والتجربة القاسية.

‫نموذج يُخلده المواطن:

‫هذا فقط نموذج من النماذج الكثيرة التي منحت الجميع الشعور والثقة المطلقة بأن قيادة هذا الوطن تحس بالمعاناة التي يحس بها الناس وتقدِّر انصياعها للإجراءات التي تم اتخاذها المفروضة عليها، وتسعى دائمًا للتخفيف عن آثارها، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بقوله في مستهل الأزمة: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

‫استمرار التنمية

‫دول العالم كلها تمر بظروف معقدة وصعبة، والحياة فيها تتبدّل وبشكل سريع، ولكن العطاء في المملكة العربية السعودية لا يعد ولا يحصر في جميع المجالات ولا يعرف التوقف، وكلما زادت حدّة التحديات زاد الإصرار على مواجهتها، لتستمر مسيرة بناء الوطن وتنميته المستدامة، ولتبقى المملكة دائمًا في الطليعة.

‫وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- قد أصدر اليوم أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ وذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء".

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫إنسانية القيادة الرشيدة: لا تعرف التوقف.. وهبَّاتُها مستمرة من أجل أبناء الوطن
سبق

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالإنسان السعودي سواء أكان على أرضها أو خارجها، فهي الدولة التي تبجِّل قيادتها الرشيدة الإنسان والإنسانية، هذا منهاج عمل قام بوضعه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ واقتدت به القيادة الرشيدة من بعده، وها هو الظرف الراهن في جائحة "كورونا" يؤكد هذا المنهاج في عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أعزها الله ـ ، وتحشد جميع جهودها لمواجهة هذا الظرف والتحدي الصعب بمختلف الوسائل والطرق.

‫أمر الملك سلمان

‫وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يصدر أمره الكريم، بناء على العرض الذي قدمه سمو ولي عهده الأمين، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، كأنموذج على التسهيلات التي تطلقها القيادة الرشيدة على الشكل المستمر للتخفيف عن أبناء الوطن من عبء هذه المحنة والتجربة القاسية.

‫نموذج يُخلده المواطن:

‫هذا فقط نموذج من النماذج الكثيرة التي منحت الجميع الشعور والثقة المطلقة بأن قيادة هذا الوطن تحس بالمعاناة التي يحس بها الناس وتقدِّر انصياعها للإجراءات التي تم اتخاذها المفروضة عليها، وتسعى دائمًا للتخفيف عن آثارها، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بقوله في مستهل الأزمة: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

‫استمرار التنمية

‫دول العالم كلها تمر بظروف معقدة وصعبة، والحياة فيها تتبدّل وبشكل سريع، ولكن العطاء في المملكة العربية السعودية لا يعد ولا يحصر في جميع المجالات ولا يعرف التوقف، وكلما زادت حدّة التحديات زاد الإصرار على مواجهتها، لتستمر مسيرة بناء الوطن وتنميته المستدامة، ولتبقى المملكة دائمًا في الطليعة.

‫وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- قد أصدر اليوم أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ وذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:41 PM

‫إنسانية القيادة الرشيدة: لا تعرف التوقف.. وهبَّاتُها مستمرة من أجل أبناء الوطن

‫في ظل جائحة "كورونا".. الملك سلمان وولي عهده الأمين يعملان لأجل الجميع

A A A
خلف الدوسري - الرياض
2
1,646

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالإنسان السعودي سواء أكان على أرضها أو خارجها، فهي الدولة التي تبجِّل قيادتها الرشيدة الإنسان والإنسانية، هذا منهاج عمل قام بوضعه الملك المؤسس عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ واقتدت به القيادة الرشيدة من بعده، وها هو الظرف الراهن في جائحة "كورونا" يؤكد هذا المنهاج في عمل حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أعزها الله ـ ، وتحشد جميع جهودها لمواجهة هذا الظرف والتحدي الصعب بمختلف الوسائل والطرق.

‫أمر الملك سلمان

‫وها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - يصدر أمره الكريم، بناء على العرض الذي قدمه سمو ولي عهده الأمين، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، كأنموذج على التسهيلات التي تطلقها القيادة الرشيدة على الشكل المستمر للتخفيف عن أبناء الوطن من عبء هذه المحنة والتجربة القاسية.

‫نموذج يُخلده المواطن:

‫هذا فقط نموذج من النماذج الكثيرة التي منحت الجميع الشعور والثقة المطلقة بأن قيادة هذا الوطن تحس بالمعاناة التي يحس بها الناس وتقدِّر انصياعها للإجراءات التي تم اتخاذها المفروضة عليها، وتسعى دائمًا للتخفيف عن آثارها، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بقوله في مستهل الأزمة: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

‫استمرار التنمية

‫دول العالم كلها تمر بظروف معقدة وصعبة، والحياة فيها تتبدّل وبشكل سريع، ولكن العطاء في المملكة العربية السعودية لا يعد ولا يحصر في جميع المجالات ولا يعرف التوقف، وكلما زادت حدّة التحديات زاد الإصرار على مواجهتها، لتستمر مسيرة بناء الوطن وتنميته المستدامة، ولتبقى المملكة دائمًا في الطليعة.

‫وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- قد أصدر اليوم أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ وذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,253
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,126
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة