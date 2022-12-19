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"المسند": "الاحتطاب الجائر" جريمة بحق الجيل القادم.. وتطبيق النظام محدود

قال إن هناك كتلة هوائية بدون أمطار.. والسماء صافية في الأيام الخمسة المقبلة

هاجم أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، الجهات المعنية والإعلام لعدم محاسبة المتجاوزين على الطبيعة ومرتكبي الاحتطاب الجائر، وأكد أنها جريمة سيحاسبنا عليها العقلاء والجيل القادم رغم وضوح الأنظمة والعقوبات الرادعة؛ إذ تنقل أرتال السيارات الحطب لقلب العاصمة الرياض، وغيرها من مناطق السعودية.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "المسند" في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد أنه نظرًا لطبيعة السعودية الصحراوية فإن بيئتنا شحيحة بأمطارها، وإن الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين مطالبون بأن ينظروا إلى هذه الخصائص الطبيعية بشيء من التركيز، وأن نكون أكثر اهتمامًا بالزراعة والتشجير وحماية البيئة الطبيعية، وبصفة خاصة الأشجار المعمرة.

وأضاف: إننا نُفاجَأ كل عام بأرتال من السيارات تذهب وتأتي تحت مرأى الجهات المعنية، سواء كانت الأمنية أو وزارة البيئة والزراعة والمياه، ولا يوجد من يوقف هذه المهزلة والمجزرة.. وسيحاسبنا الجيل القادم والحكماء والعقلاء والنبلاء.

وعلق "المسند" على الفيديو المتداوَل "الاحتطاب الجائر يُنهي حياة شجرة معمرة" بأن الحل بسيط جدًّا، والدولة لم تقصر، والنظام موجود، ولكنه لم يطبَّق إلا في نطاق ضيق، أو مناطق دون مناطق.. والعتب على جهات أمن الطرق والشرطة الذين يخدمون المداخل والمخارج في المدن والقرى والمحافظات؛ فأين هم من تطبيق النظام؟

وأردف: نحن لا نتحدث عن الحد الجنوبي أو الشمالي أو الشرقي أو الغربي، ولا نتحدث عن وسط الصحراء والربع الخالي أو الدهناء أو النفوذ؛ نحن نتحدث عن العاصمة على بُعد كيلومترات من الوزارات المعنية، وتحت مرأى الإعلام.

من جانب آخر، تحدث "المسند" عن حالة الطقس المتوقعة قائلاً: خلال الأيام الخمسة القادمة سنشهد كتلة هوائية باردة نسبيًّا متزامنة مع مرتفع جوي طارد للحالات المطرية، وستكون السماء خالية من السحب، وصافية، وباردة.. وسنشهد حالة من الاستقرار الجوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": "الاحتطاب الجائر" جريمة بحق الجيل القادم.. وتطبيق النظام محدود
سبق

هاجم أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، الجهات المعنية والإعلام لعدم محاسبة المتجاوزين على الطبيعة ومرتكبي الاحتطاب الجائر، وأكد أنها جريمة سيحاسبنا عليها العقلاء والجيل القادم رغم وضوح الأنظمة والعقوبات الرادعة؛ إذ تنقل أرتال السيارات الحطب لقلب العاصمة الرياض، وغيرها من مناطق السعودية.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "المسند" في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد أنه نظرًا لطبيعة السعودية الصحراوية فإن بيئتنا شحيحة بأمطارها، وإن الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين مطالبون بأن ينظروا إلى هذه الخصائص الطبيعية بشيء من التركيز، وأن نكون أكثر اهتمامًا بالزراعة والتشجير وحماية البيئة الطبيعية، وبصفة خاصة الأشجار المعمرة.

وأضاف: إننا نُفاجَأ كل عام بأرتال من السيارات تذهب وتأتي تحت مرأى الجهات المعنية، سواء كانت الأمنية أو وزارة البيئة والزراعة والمياه، ولا يوجد من يوقف هذه المهزلة والمجزرة.. وسيحاسبنا الجيل القادم والحكماء والعقلاء والنبلاء.

وعلق "المسند" على الفيديو المتداوَل "الاحتطاب الجائر يُنهي حياة شجرة معمرة" بأن الحل بسيط جدًّا، والدولة لم تقصر، والنظام موجود، ولكنه لم يطبَّق إلا في نطاق ضيق، أو مناطق دون مناطق.. والعتب على جهات أمن الطرق والشرطة الذين يخدمون المداخل والمخارج في المدن والقرى والمحافظات؛ فأين هم من تطبيق النظام؟

وأردف: نحن لا نتحدث عن الحد الجنوبي أو الشمالي أو الشرقي أو الغربي، ولا نتحدث عن وسط الصحراء والربع الخالي أو الدهناء أو النفوذ؛ نحن نتحدث عن العاصمة على بُعد كيلومترات من الوزارات المعنية، وتحت مرأى الإعلام.

من جانب آخر، تحدث "المسند" عن حالة الطقس المتوقعة قائلاً: خلال الأيام الخمسة القادمة سنشهد كتلة هوائية باردة نسبيًّا متزامنة مع مرتفع جوي طارد للحالات المطرية، وستكون السماء خالية من السحب، وصافية، وباردة.. وسنشهد حالة من الاستقرار الجوي.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:56 PM

"المسند": "الاحتطاب الجائر" جريمة بحق الجيل القادم.. وتطبيق النظام محدود

قال إن هناك كتلة هوائية بدون أمطار.. والسماء صافية في الأيام الخمسة المقبلة

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زيد الخمشي - الرياض
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هاجم أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، الجهات المعنية والإعلام لعدم محاسبة المتجاوزين على الطبيعة ومرتكبي الاحتطاب الجائر، وأكد أنها جريمة سيحاسبنا عليها العقلاء والجيل القادم رغم وضوح الأنظمة والعقوبات الرادعة؛ إذ تنقل أرتال السيارات الحطب لقلب العاصمة الرياض، وغيرها من مناطق السعودية.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "المسند" في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد أنه نظرًا لطبيعة السعودية الصحراوية فإن بيئتنا شحيحة بأمطارها، وإن الجهات المعنية والمواطنين والمقيمين مطالبون بأن ينظروا إلى هذه الخصائص الطبيعية بشيء من التركيز، وأن نكون أكثر اهتمامًا بالزراعة والتشجير وحماية البيئة الطبيعية، وبصفة خاصة الأشجار المعمرة.

وأضاف: إننا نُفاجَأ كل عام بأرتال من السيارات تذهب وتأتي تحت مرأى الجهات المعنية، سواء كانت الأمنية أو وزارة البيئة والزراعة والمياه، ولا يوجد من يوقف هذه المهزلة والمجزرة.. وسيحاسبنا الجيل القادم والحكماء والعقلاء والنبلاء.

وعلق "المسند" على الفيديو المتداوَل "الاحتطاب الجائر يُنهي حياة شجرة معمرة" بأن الحل بسيط جدًّا، والدولة لم تقصر، والنظام موجود، ولكنه لم يطبَّق إلا في نطاق ضيق، أو مناطق دون مناطق.. والعتب على جهات أمن الطرق والشرطة الذين يخدمون المداخل والمخارج في المدن والقرى والمحافظات؛ فأين هم من تطبيق النظام؟

وأردف: نحن لا نتحدث عن الحد الجنوبي أو الشمالي أو الشرقي أو الغربي، ولا نتحدث عن وسط الصحراء والربع الخالي أو الدهناء أو النفوذ؛ نحن نتحدث عن العاصمة على بُعد كيلومترات من الوزارات المعنية، وتحت مرأى الإعلام.

من جانب آخر، تحدث "المسند" عن حالة الطقس المتوقعة قائلاً: خلال الأيام الخمسة القادمة سنشهد كتلة هوائية باردة نسبيًّا متزامنة مع مرتفع جوي طارد للحالات المطرية، وستكون السماء خالية من السحب، وصافية، وباردة.. وسنشهد حالة من الاستقرار الجوي.

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