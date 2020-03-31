النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس.. العفو عن 1420 سجينًا خوفًا من انتقال عدوى "كورونا"

الحكومة توفّر مساعدات للأسر في البيوت تكفي شهرين

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن 1420 سجينًا، في عفوٍ أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى السجون.

وأوضحت الحكومة في بيان منفصل أوردته "رويترز"، أنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعًا حاليًّا، ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بـ"كورونا"، التي بلغت 362حالة، إضافة إلى تسع حالات وفاة.

تونس الإفراج عن السجناء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس.. العفو عن 1420 سجينًا خوفًا من انتقال عدوى "كورونا"
سبق

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن 1420 سجينًا، في عفوٍ أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى السجون.

وأوضحت الحكومة في بيان منفصل أوردته "رويترز"، أنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعًا حاليًّا، ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بـ"كورونا"، التي بلغت 362حالة، إضافة إلى تسع حالات وفاة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:27 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:13 PM

تونس.. العفو عن 1420 سجينًا خوفًا من انتقال عدوى "كورونا"

الحكومة توفّر مساعدات للأسر في البيوت تكفي شهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
898

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن 1420 سجينًا، في عفوٍ أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى السجون.

وأوضحت الحكومة في بيان منفصل أوردته "رويترز"، أنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعًا حاليًّا، ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بـ"كورونا"، التي بلغت 362حالة، إضافة إلى تسع حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,367
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة