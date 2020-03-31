تونس.. العفو عن 1420 سجينًا خوفًا من انتقال عدوى "كورونا"

الحكومة توفّر مساعدات للأسر في البيوت تكفي شهرين

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، بالإفراج عن 1420 سجينًا، في عفوٍ أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى السجون.

وأوضحت الحكومة في بيان منفصل أوردته "رويترز"، أنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعًا حاليًّا، ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بـ"كورونا"، التي بلغت 362حالة، إضافة إلى تسع حالات وفاة.