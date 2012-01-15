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روسيا تعتقل "هاكر" مسؤولًا عن هجوم إلكتروني أضر بعلاقاتها مع أمريكا

أعلنت السلطات الروسية اعتقال "هاكر" نفذ هجومًا إلكترونيًا على خط أنابيب "كولونيال"، تسبب في الإضرار بالعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن الاستخبارات الروسية تمكنت من القبض على هاكر يقف وراء هجوم الفدية الذي عطل خط أنابيب كولونيال العام الماضي.

وأفادت الاستخبارات الروسية بأنها اعتقلت 14 شخصًا مرتبطين بأكثر من هجوم سيبراني في الولايات المتحدة، ومن بينهم هاكر هو المسؤول عن هجوم خط أنابيب كولونيال الربيع الماضي.

ويأتي الاعتقال بعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بزيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن اعتقاده أن تلك الاعتقالات لا علاقة لها بالعلاقات بين البلدين، ولا بالمحادثات بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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روسيا تعتقل "هاكر" مسؤولًا عن هجوم إلكتروني أضر بعلاقاتها مع أمريكا
سبق

أعلنت السلطات الروسية اعتقال "هاكر" نفذ هجومًا إلكترونيًا على خط أنابيب "كولونيال"، تسبب في الإضرار بالعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن الاستخبارات الروسية تمكنت من القبض على هاكر يقف وراء هجوم الفدية الذي عطل خط أنابيب كولونيال العام الماضي.

وأفادت الاستخبارات الروسية بأنها اعتقلت 14 شخصًا مرتبطين بأكثر من هجوم سيبراني في الولايات المتحدة، ومن بينهم هاكر هو المسؤول عن هجوم خط أنابيب كولونيال الربيع الماضي.

ويأتي الاعتقال بعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بزيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن اعتقاده أن تلك الاعتقالات لا علاقة لها بالعلاقات بين البلدين، ولا بالمحادثات بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:37 AM

روسيا تعتقل "هاكر" مسؤولًا عن هجوم إلكتروني أضر بعلاقاتها مع أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية اعتقال "هاكر" نفذ هجومًا إلكترونيًا على خط أنابيب "كولونيال"، تسبب في الإضرار بالعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن الاستخبارات الروسية تمكنت من القبض على هاكر يقف وراء هجوم الفدية الذي عطل خط أنابيب كولونيال العام الماضي.

وأفادت الاستخبارات الروسية بأنها اعتقلت 14 شخصًا مرتبطين بأكثر من هجوم سيبراني في الولايات المتحدة، ومن بينهم هاكر هو المسؤول عن هجوم خط أنابيب كولونيال الربيع الماضي.

ويأتي الاعتقال بعد أسبوع من المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بزيادة القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن اعتقاده أن تلك الاعتقالات لا علاقة لها بالعلاقات بين البلدين، ولا بالمحادثات بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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