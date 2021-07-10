مواطنون يثمنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين

ثمن مواطنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، مؤكدين أن هذا القرار يجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بتلمس احتياجات شعبها التي جعلت المواطن أولًا. ودشن مغردون وسمًا في توتير بعنوان #دعم_ أسعار_البنزين، وكتب في هذا الصدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم. ‏حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز وأميرنا الملهم محمد بن سلمان". وأضاف "منذر آل الشيخ مبارك": "المواطن أولًا وتلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادتنا ولله الحمد والمنة، #دعم_أسعار_البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من حرص القيادة على تخفيف الأعباء على المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني". وقال الصحافي عناد العتيبي: "‏| قرار #دعم_ أسعار_البنزين يبرهن على استشعار قيادتنا -حفظها الله- لعدم تضرر المواطنين من أية زيادات متوقع أن تطرأ على عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار #النفط عالميًا، سائلاً الله أن يديم الخير على هذا الوطن". واعتبر سلطان الشبرمي "تثبيت سقف سعر #البنزين في ظل جائحة #كورونا والإصلاحات الاقتصادية وإضطرابات الاقتصاد العالمي وتضارب أسعار النفط، يأتي على حرص القيادة الحكيمة والموازنة بين مصلحة الوطن والمواطن. ‏حفظ الله وطننا وقيادتنا". وأكد سلمان الدوسري كاتب في صحيفة الشرق الأوسط على أن "#دعم_اسعار_البنزين يعني: القيادة قريبة من المواطنين متى ما دعت الحاجة لتخفيف الأعباء عليهم"، مضيفًا: "بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، إلا أن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار"، لافتًا بأن "الدول العاقلة توازن في قراراتها الاقتصادية بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطنين". وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي. ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

مواطنون يثمنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين عبدالحكيم شار سبق 2021-07-10 ثمن مواطنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، مؤكدين أن هذا القرار يجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بتلمس احتياجات شعبها التي جعلت المواطن أولًا.



ودشن مغردون وسمًا في توتير بعنوان #دعم_ أسعار_البنزين، وكتب في هذا الصدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم. ‏حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز وأميرنا الملهم محمد بن سلمان".



وأضاف "منذر آل الشيخ مبارك": "المواطن أولًا وتلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادتنا ولله الحمد والمنة، #دعم_أسعار_البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من حرص القيادة على تخفيف الأعباء على المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني".



وقال الصحافي عناد العتيبي: "‏| قرار #دعم_ أسعار_البنزين يبرهن على استشعار قيادتنا -حفظها الله- لعدم تضرر المواطنين من أية زيادات متوقع أن تطرأ على عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار #النفط عالميًا، سائلاً الله أن يديم الخير على هذا الوطن".



واعتبر سلطان الشبرمي "تثبيت سقف سعر #البنزين في ظل جائحة #كورونا والإصلاحات الاقتصادية وإضطرابات الاقتصاد العالمي وتضارب أسعار النفط، يأتي على حرص القيادة الحكيمة والموازنة بين مصلحة الوطن والمواطن. ‏حفظ الله وطننا وقيادتنا".



وأكد سلمان الدوسري كاتب في صحيفة الشرق الأوسط على أن "#دعم_اسعار_البنزين يعني: القيادة قريبة من المواطنين متى ما دعت الحاجة لتخفيف الأعباء عليهم"، مضيفًا: "بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، إلا أن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار"، لافتًا بأن "الدول العاقلة توازن في قراراتها الاقتصادية بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطنين".



وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.



يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.



ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 07:11 PM

اخر تعديل 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 04:24 AM

مواطنون يثمنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين أكدوا: القرار يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات شعبها بجعلها "المواطن أولاً"





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ثمن مواطنون صدور التوجيه الكريم من القيادة الرشيدة بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، مؤكدين أن هذا القرار يجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- بتلمس احتياجات شعبها التي جعلت المواطن أولًا.



ودشن مغردون وسمًا في توتير بعنوان #دعم_ أسعار_البنزين، وكتب في هذا الصدد الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة قال فيها: "قرار مهم وكريم لا يستغرب من قيادة كريمة تتلمس احتياجات وهموم شعبها الكريم. ‏حفظ الله بلادنا وأعزها وأعز شعبها في ظل القيادة الحكيمة لوالدنا الحاني سلمان بن عبدالعزيز وأميرنا الملهم محمد بن سلمان".



وأضاف "منذر آل الشيخ مبارك": "المواطن أولًا وتلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادتنا ولله الحمد والمنة، #دعم_أسعار_البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من حرص القيادة على تخفيف الأعباء على المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني".



وقال الصحافي عناد العتيبي: "‏| قرار #دعم_ أسعار_البنزين يبرهن على استشعار قيادتنا -حفظها الله- لعدم تضرر المواطنين من أية زيادات متوقع أن تطرأ على عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار #النفط عالميًا، سائلاً الله أن يديم الخير على هذا الوطن".



واعتبر سلطان الشبرمي "تثبيت سقف سعر #البنزين في ظل جائحة #كورونا والإصلاحات الاقتصادية وإضطرابات الاقتصاد العالمي وتضارب أسعار النفط، يأتي على حرص القيادة الحكيمة والموازنة بين مصلحة الوطن والمواطن. ‏حفظ الله وطننا وقيادتنا".



وأكد سلمان الدوسري كاتب في صحيفة الشرق الأوسط على أن "#دعم_اسعار_البنزين يعني: القيادة قريبة من المواطنين متى ما دعت الحاجة لتخفيف الأعباء عليهم"، مضيفًا: "بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، إلا أن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار"، لافتًا بأن "الدول العاقلة توازن في قراراتها الاقتصادية بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطنين".



وأعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م، وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.



يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.



ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.