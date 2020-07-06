النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو

بينها أكثر من 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 442 ألف مكالمة خلال شهر يونيو الماضي، حيث باشرت الفرق الإسعافية 90,473 بلاغًا إسعافيًا في شتى مناطق المملكة من بينها ما يزيد عن 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري، أن إجمالي عدد الفرص التطوعية خلال شهر يونيو بلغت نحو219 فرصة تطوعية شارك بها 3346 متطوعًا ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 33 ألف ساعة تطوعية.

وكثفت الهيئة جهودها من خلال البرامج التوعوية والمشاركة في حملات التبرع بالدم وإنشاء نقاط الفرز في بعض مقرات الجهات الحكومية والأماكن العامة ذات الكثافة السكانية كالمجمعات التجارية والمساجد للحد من انتشار الفيروس ورفع الوعي الاجتماعي بطرق الوقاية ومكافحة العدوى.

ونفذت الهيئة أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا عن بعد استفاد منه 14.962 مستفيدًا من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الدورات العديد من البرامج الإسعافية، أبرزها برامج مكافحة العدوى، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعافات الأولية، والسلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية.


وشددت الهيئة في تقريرها على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والالتزام بجميع التعليمات والأنظمة والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية استشعار المسؤولية في ظل ما تعيشه المملكة من آثار هذه الجائحة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو
سبق

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 442 ألف مكالمة خلال شهر يونيو الماضي، حيث باشرت الفرق الإسعافية 90,473 بلاغًا إسعافيًا في شتى مناطق المملكة من بينها ما يزيد عن 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري، أن إجمالي عدد الفرص التطوعية خلال شهر يونيو بلغت نحو219 فرصة تطوعية شارك بها 3346 متطوعًا ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 33 ألف ساعة تطوعية.

وكثفت الهيئة جهودها من خلال البرامج التوعوية والمشاركة في حملات التبرع بالدم وإنشاء نقاط الفرز في بعض مقرات الجهات الحكومية والأماكن العامة ذات الكثافة السكانية كالمجمعات التجارية والمساجد للحد من انتشار الفيروس ورفع الوعي الاجتماعي بطرق الوقاية ومكافحة العدوى.

ونفذت الهيئة أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا عن بعد استفاد منه 14.962 مستفيدًا من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الدورات العديد من البرامج الإسعافية، أبرزها برامج مكافحة العدوى، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعافات الأولية، والسلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية.


وشددت الهيئة في تقريرها على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والالتزام بجميع التعليمات والأنظمة والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية استشعار المسؤولية في ظل ما تعيشه المملكة من آثار هذه الجائحة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
02:43 PM

غرفة عمليات الهلال الأحمر: تلقينا 442 ألف مكالمة إسعافية خلال يونيو

بينها أكثر من 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
53

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 442 ألف مكالمة خلال شهر يونيو الماضي، حيث باشرت الفرق الإسعافية 90,473 بلاغًا إسعافيًا في شتى مناطق المملكة من بينها ما يزيد عن 35 ألف حالة طارئة تم نقلها إلى المراكز والمنشآت الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الشهري، أن إجمالي عدد الفرص التطوعية خلال شهر يونيو بلغت نحو219 فرصة تطوعية شارك بها 3346 متطوعًا ومتطوعة، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغ أكثر من 33 ألف ساعة تطوعية.

وكثفت الهيئة جهودها من خلال البرامج التوعوية والمشاركة في حملات التبرع بالدم وإنشاء نقاط الفرز في بعض مقرات الجهات الحكومية والأماكن العامة ذات الكثافة السكانية كالمجمعات التجارية والمساجد للحد من انتشار الفيروس ورفع الوعي الاجتماعي بطرق الوقاية ومكافحة العدوى.

ونفذت الهيئة أكثر من 12 برنامجًا تدريبيًا عن بعد استفاد منه 14.962 مستفيدًا من أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت الدورات العديد من البرامج الإسعافية، أبرزها برامج مكافحة العدوى، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعافات الأولية، والسلامة الصحية للعاملين في الخطوط الأمامية.


وشددت الهيئة في تقريرها على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والالتزام بجميع التعليمات والأنظمة والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية استشعار المسؤولية في ظل ما تعيشه المملكة من آثار هذه الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,613
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,806
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,831

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة