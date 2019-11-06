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عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا

بالتعاون مع "الصحة " وإقبال كبير من المتدربين والمنسوبين

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية.

فيما عبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.


يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

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عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا
سبق

دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية.

فيما عبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.


يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:29 PM

عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا

بالتعاون مع "الصحة " وإقبال كبير من المتدربين والمنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وكانت الحملة قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية.

فيما عبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.


يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.

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