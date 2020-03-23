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إحصائية: هذه الفئة العمرية لم يمت منها شخص واحد بسبب "كورونا"

مفاجأة بشأن الضحايا من الرجال

كشف موقع "وورلد ميترز. إنفو" للإحصائيات، أن هناك فئة عمرية لم يَمُت منها شخصٌ واحدٌ حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهم الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات.

وحسب الموقع الذي يتابع إحصائيات الإصابات بالفيروس لحظة بلحظة، فإنه بنهاية يوم أمس الأحد 22 مارس 2020، بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 339039 حالة، في 192 دولة ومنطقة حول العالم، تعافى منهم 99014، بينما بلغ عدد الموتى 14698 شخصاً.

وتكشف الإحصائيات الفئات العمرية للموتى، أن أعلى معدلات الموت توجد في فئة 80 عاماً فما فوق بنسبة 14.8 في المئة، يليها مَن هم بين 70 و79 عاماً، بنسبة 8.0 في المئة، ومن 60 إلى 69 عاماً، بنسبة 3.6 في المئة، وتقل أعداد الموتى كلما كان المصابون أصغر عمراً، حتى نصل إلى الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات دون حالة موت واحدة.

كما كشفت الإحصائيات أن الموتى من الرجال أكثر من النساء من جرّاء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حالات الموت المؤكّدة بين الرجال 4.7 في المئة من حالات الإصابة به، بينما بلغت بين النساء 2.8 في المئة من المصابات بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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إحصائية: هذه الفئة العمرية لم يمت منها شخص واحد بسبب "كورونا"
سبق

كشف موقع "وورلد ميترز. إنفو" للإحصائيات، أن هناك فئة عمرية لم يَمُت منها شخصٌ واحدٌ حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهم الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات.

وحسب الموقع الذي يتابع إحصائيات الإصابات بالفيروس لحظة بلحظة، فإنه بنهاية يوم أمس الأحد 22 مارس 2020، بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 339039 حالة، في 192 دولة ومنطقة حول العالم، تعافى منهم 99014، بينما بلغ عدد الموتى 14698 شخصاً.

وتكشف الإحصائيات الفئات العمرية للموتى، أن أعلى معدلات الموت توجد في فئة 80 عاماً فما فوق بنسبة 14.8 في المئة، يليها مَن هم بين 70 و79 عاماً، بنسبة 8.0 في المئة، ومن 60 إلى 69 عاماً، بنسبة 3.6 في المئة، وتقل أعداد الموتى كلما كان المصابون أصغر عمراً، حتى نصل إلى الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات دون حالة موت واحدة.

كما كشفت الإحصائيات أن الموتى من الرجال أكثر من النساء من جرّاء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حالات الموت المؤكّدة بين الرجال 4.7 في المئة من حالات الإصابة به، بينما بلغت بين النساء 2.8 في المئة من المصابات بالفيروس.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:00 AM

إحصائية: هذه الفئة العمرية لم يمت منها شخص واحد بسبب "كورونا"

مفاجأة بشأن الضحايا من الرجال

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,917

كشف موقع "وورلد ميترز. إنفو" للإحصائيات، أن هناك فئة عمرية لم يَمُت منها شخصٌ واحدٌ حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهم الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات.

وحسب الموقع الذي يتابع إحصائيات الإصابات بالفيروس لحظة بلحظة، فإنه بنهاية يوم أمس الأحد 22 مارس 2020، بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 339039 حالة، في 192 دولة ومنطقة حول العالم، تعافى منهم 99014، بينما بلغ عدد الموتى 14698 شخصاً.

وتكشف الإحصائيات الفئات العمرية للموتى، أن أعلى معدلات الموت توجد في فئة 80 عاماً فما فوق بنسبة 14.8 في المئة، يليها مَن هم بين 70 و79 عاماً، بنسبة 8.0 في المئة، ومن 60 إلى 69 عاماً، بنسبة 3.6 في المئة، وتقل أعداد الموتى كلما كان المصابون أصغر عمراً، حتى نصل إلى الأطفال من عمر يوم حتى 9 سنوات دون حالة موت واحدة.

كما كشفت الإحصائيات أن الموتى من الرجال أكثر من النساء من جرّاء الإصابة بالفيروس، فقد بلغت حالات الموت المؤكّدة بين الرجال 4.7 في المئة من حالات الإصابة به، بينما بلغت بين النساء 2.8 في المئة من المصابات بالفيروس.

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