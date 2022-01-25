النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الدفاع المدني" يسيطر على حريق الجائزة بأضم واستمرار التحقيقات

بعد التهام النيران 30 شجرة بغابات غزوان بمساحة 400م2

نجح الدفاع المدني في السيطرة على حريق في مراعي وغابات غزوان بمركز الجائزة بمحافظة أضم، حيث يقدّر عدد الأشجار المتضررة من الحريق بنحو ٣٠ شجرة متنوعة بين السمر والسلم، وتقدّر مساحة منطقة الحريق بنحو ٤٠٠ م2، ومازال التحقيق جارياً من قِبل الجهات المختصة للبحث عن مسبّبات الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم يحيى الزهراني، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحجرة بقيادة وكيل رقيب العليوي الصلاحي؛ وفرقة الدفاع المدني بأضم بقياده الملازم سلطان الجحدلي؛ ومسؤول البلاغات بمكتب وزارة البيئة بأضم غبيش عبدالرحمن المعافي؛ باشرت حريقاً في المراعي والغابات.

وأكّد الزهراني؛ أن عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والآثار الناتجة عن تلك الحرائق مستمرة لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للاشتعال مرة أخرى، لا قدر الله.

وأشار الزهراني؛ إلى أهمية المحافظة على التنوع البيئي، وخاصةً الغطاء النباتي، والتصدّي لكل ما يتسبّب في الإخلال بتلك المنظومة البيئية، حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمتنزهات الوطنية بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية داعياً المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين، للتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء في أثناء التنزه، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني" يسيطر على حريق الجائزة بأضم واستمرار التحقيقات
سبق

نجح الدفاع المدني في السيطرة على حريق في مراعي وغابات غزوان بمركز الجائزة بمحافظة أضم، حيث يقدّر عدد الأشجار المتضررة من الحريق بنحو ٣٠ شجرة متنوعة بين السمر والسلم، وتقدّر مساحة منطقة الحريق بنحو ٤٠٠ م2، ومازال التحقيق جارياً من قِبل الجهات المختصة للبحث عن مسبّبات الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم يحيى الزهراني، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحجرة بقيادة وكيل رقيب العليوي الصلاحي؛ وفرقة الدفاع المدني بأضم بقياده الملازم سلطان الجحدلي؛ ومسؤول البلاغات بمكتب وزارة البيئة بأضم غبيش عبدالرحمن المعافي؛ باشرت حريقاً في المراعي والغابات.

وأكّد الزهراني؛ أن عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والآثار الناتجة عن تلك الحرائق مستمرة لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للاشتعال مرة أخرى، لا قدر الله.

وأشار الزهراني؛ إلى أهمية المحافظة على التنوع البيئي، وخاصةً الغطاء النباتي، والتصدّي لكل ما يتسبّب في الإخلال بتلك المنظومة البيئية، حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمتنزهات الوطنية بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية داعياً المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين، للتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء في أثناء التنزه، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:56 AM

"الدفاع المدني" يسيطر على حريق الجائزة بأضم واستمرار التحقيقات

بعد التهام النيران 30 شجرة بغابات غزوان بمساحة 400م2

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,258

نجح الدفاع المدني في السيطرة على حريق في مراعي وغابات غزوان بمركز الجائزة بمحافظة أضم، حيث يقدّر عدد الأشجار المتضررة من الحريق بنحو ٣٠ شجرة متنوعة بين السمر والسلم، وتقدّر مساحة منطقة الحريق بنحو ٤٠٠ م2، ومازال التحقيق جارياً من قِبل الجهات المختصة للبحث عن مسبّبات الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم يحيى الزهراني، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الحجرة بقيادة وكيل رقيب العليوي الصلاحي؛ وفرقة الدفاع المدني بأضم بقياده الملازم سلطان الجحدلي؛ ومسؤول البلاغات بمكتب وزارة البيئة بأضم غبيش عبدالرحمن المعافي؛ باشرت حريقاً في المراعي والغابات.

وأكّد الزهراني؛ أن عمليات المسح الميداني لمراقبة الغابات والآثار الناتجة عن تلك الحرائق مستمرة لحماية ما تبقى من الأشجار والتأكد من عدم عودة النيران للاشتعال مرة أخرى، لا قدر الله.

وأشار الزهراني؛ إلى أهمية المحافظة على التنوع البيئي، وخاصةً الغطاء النباتي، والتصدّي لكل ما يتسبّب في الإخلال بتلك المنظومة البيئية، حيث تجوب فرق مراقبي الغابات والمراعي معظم الغابات والمتنزهات الوطنية بشكل يومي لرصد المخالفات وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية داعياً المزارعين ومربي الماشية والمتنزهين، للتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق الصحيحة واستخدام الحاويات المخصصة للشواء في أثناء التنزه، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء لتلافي حرائق الغابات المدمرة للبيئة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة