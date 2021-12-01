أمير نجران يقلّد "عبد الله القحطاني" رتبة "لواء"

قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه، اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عبد الله بن عبد الهادي القحطاني، رتبته الجديدة "لواء"، بناء على الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير "جلوي" اللواء "القحطاني"، متمنياً له التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

بدوره أعرب قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له في مواصلة العطاء والعمل بكل جد وإخلاص.