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شرطة مكة تطيح بمواطن عثر بحوزته على 28 كيلوجراماً من الحشيش المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (28) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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شرطة مكة تطيح بمواطن عثر بحوزته على 28 كيلوجراماً من الحشيش المخدر
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (28) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
12:38 AM
اخر تعديل
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:26 AM

شرطة مكة تطيح بمواطن عثر بحوزته على 28 كيلوجراماً من الحشيش المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (28) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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