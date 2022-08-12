النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته في "الاتصالات"

أعلنت شركة ليبارا السعودية، تعيينها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس 2020، وتهدف "ليبارا" بذلك إلى تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في إطار تحقيق مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور مرداد، على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية عام 1991، وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة بوسطن الأمريكية عام 2001.. ويملك الدكتور سليمان سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

قبل انضمامه إلى "ليبارا" شغل الدكتور مرداد، عديداً من المناصب القيادية في القطاع، منها: منصب نائب المحافظ لتقنية المعلومات في هيئة الاتصالات، ومنصب مستشار وزير الاتصالات لتطوير صناعة تقنية المعلومات، كما عمل عضواً في مجلس إدارة عديد من الشركات، وكان مؤسّساً لعدد آخر منها ولفترة أكثر من عقد من الزمن.

يملك الدكتور سليمان سجلاً مليئاً بالخبرات ويتمتع بحسن قيادة فريق العمل نحو تحقيق النمو والتميّز في العمليات التشغيلية والارتقاء بالأداء.. ولعب دوراً فعالًا ومؤثراً في إنجاز عدد من عمليات التطور التقني في القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور مرداد، عقب تعيينه "أتشرف بالانضمام الى فريق العمل في (ليبارا) وأتطلّع قُدماً للمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق أهداف الشركة والإسهام مع غيرها من الشركات في إنجاز التحوّل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" والمضي بخطى واثقة نحو رؤية 2030.

شركة ليبارا السعودية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً
سبق

أعلنت شركة ليبارا السعودية، تعيينها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس 2020، وتهدف "ليبارا" بذلك إلى تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في إطار تحقيق مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور مرداد، على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية عام 1991، وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة بوسطن الأمريكية عام 2001.. ويملك الدكتور سليمان سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

قبل انضمامه إلى "ليبارا" شغل الدكتور مرداد، عديداً من المناصب القيادية في القطاع، منها: منصب نائب المحافظ لتقنية المعلومات في هيئة الاتصالات، ومنصب مستشار وزير الاتصالات لتطوير صناعة تقنية المعلومات، كما عمل عضواً في مجلس إدارة عديد من الشركات، وكان مؤسّساً لعدد آخر منها ولفترة أكثر من عقد من الزمن.

يملك الدكتور سليمان سجلاً مليئاً بالخبرات ويتمتع بحسن قيادة فريق العمل نحو تحقيق النمو والتميّز في العمليات التشغيلية والارتقاء بالأداء.. ولعب دوراً فعالًا ومؤثراً في إنجاز عدد من عمليات التطور التقني في القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور مرداد، عقب تعيينه "أتشرف بالانضمام الى فريق العمل في (ليبارا) وأتطلّع قُدماً للمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق أهداف الشركة والإسهام مع غيرها من الشركات في إنجاز التحوّل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" والمضي بخطى واثقة نحو رؤية 2030.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:34 PM

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته في "الاتصالات"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,696

أعلنت شركة ليبارا السعودية، تعيينها الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس 2020، وتهدف "ليبارا" بذلك إلى تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في إطار تحقيق مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور مرداد، على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية عام 1991، وحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة بوسطن الأمريكية عام 2001.. ويملك الدكتور سليمان سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

قبل انضمامه إلى "ليبارا" شغل الدكتور مرداد، عديداً من المناصب القيادية في القطاع، منها: منصب نائب المحافظ لتقنية المعلومات في هيئة الاتصالات، ومنصب مستشار وزير الاتصالات لتطوير صناعة تقنية المعلومات، كما عمل عضواً في مجلس إدارة عديد من الشركات، وكان مؤسّساً لعدد آخر منها ولفترة أكثر من عقد من الزمن.

يملك الدكتور سليمان سجلاً مليئاً بالخبرات ويتمتع بحسن قيادة فريق العمل نحو تحقيق النمو والتميّز في العمليات التشغيلية والارتقاء بالأداء.. ولعب دوراً فعالًا ومؤثراً في إنجاز عدد من عمليات التطور التقني في القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور مرداد، عقب تعيينه "أتشرف بالانضمام الى فريق العمل في (ليبارا) وأتطلّع قُدماً للمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق أهداف الشركة والإسهام مع غيرها من الشركات في إنجاز التحوّل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" والمضي بخطى واثقة نحو رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة