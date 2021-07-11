النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وأجزاء من مكة والمدينة

توقَّع موقع "طقس العرب" أن تتأثر أجزاء من مناطق السعودية بحالة جوية ماطرة، تعتبر الأفضل والأوسع والأكثر شمولية من حيث مساحة المناطق المتأثرة بها - بمشيئة الله- وذلك منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف الموقع بأنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة، وشموليتها مناطق واسعة، إلا أن قوة السُّحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لأجزاء من مكة المكرمة والمدينة.

وهذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية، وبشكل يومي، بدءًا من منتصف شهر يوليو الجاري، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.

وأضاف "طقس العرب": لن تكون نجران وصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بعيدة عن تأثير هذا التدفق الكثيف للرطوبة المدارية؛ إذ يُتوقع أن تشهد هي الأخرى نشاطًا للسُّحب الرعدية الماطرة -بمشيئة الله- بشدة متفاوتة.

وبيَّن أن هذا النوع من السُّحب الركامية الرعدية، وفي هذا التوقيت من العام، غالبًا ما يترافق مع تشكُّل تيارات هوائية هابطة، تعمل على نشوء موجات غبارية، وربما عواصف رملية محلية في المناطق المتأثرة، متسببة بتدنٍّ لافت في مدى الرؤية الأفقية، وربما انعدامها أحيانًا.

وكشف "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع تعمُّق المنخفض الجوي الحراري الواقع في الجنوب الشرقي للسعودية؛ ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة، عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل إثرها السُّحب القوية المترافقة مع الأمطار الرعدية الغزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية
سبق

توقَّع موقع "طقس العرب" أن تتأثر أجزاء من مناطق السعودية بحالة جوية ماطرة، تعتبر الأفضل والأوسع والأكثر شمولية من حيث مساحة المناطق المتأثرة بها - بمشيئة الله- وذلك منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف الموقع بأنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة، وشموليتها مناطق واسعة، إلا أن قوة السُّحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لأجزاء من مكة المكرمة والمدينة.

وهذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية، وبشكل يومي، بدءًا من منتصف شهر يوليو الجاري، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.

وأضاف "طقس العرب": لن تكون نجران وصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بعيدة عن تأثير هذا التدفق الكثيف للرطوبة المدارية؛ إذ يُتوقع أن تشهد هي الأخرى نشاطًا للسُّحب الرعدية الماطرة -بمشيئة الله- بشدة متفاوتة.

وبيَّن أن هذا النوع من السُّحب الركامية الرعدية، وفي هذا التوقيت من العام، غالبًا ما يترافق مع تشكُّل تيارات هوائية هابطة، تعمل على نشوء موجات غبارية، وربما عواصف رملية محلية في المناطق المتأثرة، متسببة بتدنٍّ لافت في مدى الرؤية الأفقية، وربما انعدامها أحيانًا.

وكشف "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع تعمُّق المنخفض الجوي الحراري الواقع في الجنوب الشرقي للسعودية؛ ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة، عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل إثرها السُّحب القوية المترافقة مع الأمطار الرعدية الغزيرة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
11:13 PM

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية

تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وأجزاء من مكة والمدينة

A A A
مهنا التميمي - الرياض
1
6,932

توقَّع موقع "طقس العرب" أن تتأثر أجزاء من مناطق السعودية بحالة جوية ماطرة، تعتبر الأفضل والأوسع والأكثر شمولية من حيث مساحة المناطق المتأثرة بها - بمشيئة الله- وذلك منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف الموقع بأنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة، وشموليتها مناطق واسعة، إلا أن قوة السُّحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لأجزاء من مكة المكرمة والمدينة.

وهذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية، وبشكل يومي، بدءًا من منتصف شهر يوليو الجاري، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.

وأضاف "طقس العرب": لن تكون نجران وصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بعيدة عن تأثير هذا التدفق الكثيف للرطوبة المدارية؛ إذ يُتوقع أن تشهد هي الأخرى نشاطًا للسُّحب الرعدية الماطرة -بمشيئة الله- بشدة متفاوتة.

وبيَّن أن هذا النوع من السُّحب الركامية الرعدية، وفي هذا التوقيت من العام، غالبًا ما يترافق مع تشكُّل تيارات هوائية هابطة، تعمل على نشوء موجات غبارية، وربما عواصف رملية محلية في المناطق المتأثرة، متسببة بتدنٍّ لافت في مدى الرؤية الأفقية، وربما انعدامها أحيانًا.

وكشف "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع تعمُّق المنخفض الجوي الحراري الواقع في الجنوب الشرقي للسعودية؛ ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة، عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل إثرها السُّحب القوية المترافقة مع الأمطار الرعدية الغزيرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة