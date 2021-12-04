في منافسات اليوم الرابع.. "الصداوي" يُحقق رمز الثنايا المفتوح في كأس وزارة الرياضة للهجن

يستمر حتى 7 ديسمبر الحالي على ميدان السيح بالأحساء

اختُتمت اليوم منافسات اليوم الرابع من كأس وزارة الرياضة للهجن، الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليومُ الرابع منافساتِ فئة الثنايا على مسافة 8كم؛ حيث حقق جويعد فهيد العجمي الشوط الأول بعد فوز المطية "طرق"؛ فيما انتزع صدارة الشوط الثاني القعود "هباد" لمالكه رشيد حمد بن جبرين، وجاءت المطية "جذابة" في صدارة الشوط الثالث لمالكها صويحي نخيلان الشمري؛ فيما حل القعود "صميمان" في صدارة الشوط الرابع لمالكه الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي.

فيما شهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لرمز القعدان المفتوح، بعد فوز المطية "الصداوي"؛ بينما انتزعت رمز البكار المفتوح "شواهين" التابعة لهجن الطايلات.. وحلت في صدارة الشوط الثالث لرمز البكار العام، المطية "أفراح" المملوكة لبندر محمد الهاجري، وحقق القعود "مبلش" لمالكه مهدي حمد اليامي صدارة الشوط الرابع ورمز القعدان العام.