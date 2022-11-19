خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

استعرضا التعاون بين البلدين بما يخدم الإسلام والمسلمين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.