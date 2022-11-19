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خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

استعرضا التعاون بين البلدين بما يخدم الإسلام والمسلمين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس المشيخة الإسلامية كوسوفا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:33 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

استعرضا التعاون بين البلدين بما يخدم الإسلام والمسلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
395

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا؛ والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزّز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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