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بحوزة مواطن ومقيم.. "شباك صيد محظورة" تنتهي بضبط ومصادرة في جدة

"الغامدي": تؤثر سلبًا على المخزون السمكي والبحري وبيئة الشعاب المرجانية

تمكّن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط "شباك صيد محظورة" مع مواطن ومقيم خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة، حول القبض على مواطن ومقيم وهما يقومان بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفة (2 من شباك النايلون المخدجة والمحظورة)، وتقدر كمية الأسماك المصيدة من قِبَلهم من نوع السردين بـ120 كيلوجرامًا، تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وبيّن "الغامدي" أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحوزة مواطن ومقيم.. "شباك صيد محظورة" تنتهي بضبط ومصادرة في جدة
سبق

تمكّن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط "شباك صيد محظورة" مع مواطن ومقيم خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة، حول القبض على مواطن ومقيم وهما يقومان بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفة (2 من شباك النايلون المخدجة والمحظورة)، وتقدر كمية الأسماك المصيدة من قِبَلهم من نوع السردين بـ120 كيلوجرامًا، تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وبيّن "الغامدي" أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:55 AM

بحوزة مواطن ومقيم.. "شباك صيد محظورة" تنتهي بضبط ومصادرة في جدة

"الغامدي": تؤثر سلبًا على المخزون السمكي والبحري وبيئة الشعاب المرجانية

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,910

تمكّن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط "شباك صيد محظورة" مع مواطن ومقيم خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة، حول القبض على مواطن ومقيم وهما يقومان بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفة (2 من شباك النايلون المخدجة والمحظورة)، وتقدر كمية الأسماك المصيدة من قِبَلهم من نوع السردين بـ120 كيلوجرامًا، تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وبيّن "الغامدي" أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

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