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الرئيس السوداني يمدِّد وقف إطلاق النار في ولايتَيْن

أعلنته الحكومة أحاديًّا في يونيو 2016

مدَّد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاثنين) وقف إطلاق النار الأحادي المعلن في ولايتَيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

ويأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق، ضمنها تلك الواقعة في الولايتين، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكان "البشير" قد قال لحشد في مدينة كادوقلي، كبرى مدن ولاية جنوب كردفان: "نحن همنا الرئيسي أن يعود السلام، ويكتمل بهذه المنطقة. ومستعدون لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام؛ حتى تعود الجبال مكانًا للتعايش".

وأعلن النظام منذ يونيو (حزيران) 2016 وقفًا لإطلاق النار في منطقتين، أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين للفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس السوداني يمدِّد وقف إطلاق النار في ولايتَيْن
سبق

مدَّد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاثنين) وقف إطلاق النار الأحادي المعلن في ولايتَيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

ويأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق، ضمنها تلك الواقعة في الولايتين، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكان "البشير" قد قال لحشد في مدينة كادوقلي، كبرى مدن ولاية جنوب كردفان: "نحن همنا الرئيسي أن يعود السلام، ويكتمل بهذه المنطقة. ومستعدون لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام؛ حتى تعود الجبال مكانًا للتعايش".

وأعلن النظام منذ يونيو (حزيران) 2016 وقفًا لإطلاق النار في منطقتين، أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين للفرار.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:44 PM

الرئيس السوداني يمدِّد وقف إطلاق النار في ولايتَيْن

أعلنته الحكومة أحاديًّا في يونيو 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مدَّد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاثنين) وقف إطلاق النار الأحادي المعلن في ولايتَيْ النيل الأزرق وجنوب كردفان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

ويأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق، ضمنها تلك الواقعة في الولايتين، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكان "البشير" قد قال لحشد في مدينة كادوقلي، كبرى مدن ولاية جنوب كردفان: "نحن همنا الرئيسي أن يعود السلام، ويكتمل بهذه المنطقة. ومستعدون لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام؛ حتى تعود الجبال مكانًا للتعايش".

وأعلن النظام منذ يونيو (حزيران) 2016 وقفًا لإطلاق النار في منطقتين، أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين للفرار.

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