"العروي": صدور ثاني أكبر ميزانية بتاريخ المملكة استكمالاً لسلسلة النماء

رفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي عن بالغ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة للعام 2020، مؤكداً على أنها تأتي استكمالاً لسلسلة الخير والنماء والاستقرار في هذا العهد الميمون.



وأوضح "العروي" أن حجم الإنفاق في هذه الميزانية التريليونية ـ والتي تعد ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة ـ والبالغ (تريليونًا وعشرين مليار ريال) يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى حرص القيادة أيدها الله على المضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل، ومواصلة العمل على تمكين دور القطاع الخاص وتحسين فرص العمل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية تحقيقاً أهداف رؤية المملكة 2030.