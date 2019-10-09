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"البيئة": "بحر أبو سكينة" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة في محايل بعسير

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن "بحر أبو سكينة" سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الثلاثاء.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ في بحر أبو سكينة/ محايل بمنطقة #عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى؛ حيث توقعت الهيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر.

وأوضحت أنها قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، "قد تكون رعدية" على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية).

بحر أبو سكينة أمطار وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": "بحر أبو سكينة" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن "بحر أبو سكينة" سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الثلاثاء.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ في بحر أبو سكينة/ محايل بمنطقة #عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى؛ حيث توقعت الهيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر.

وأوضحت أنها قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، "قد تكون رعدية" على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية).

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:29 AM

"البيئة": "بحر أبو سكينة" تسجل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة في محايل بعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن "بحر أبو سكينة" سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الثلاثاء.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": سجلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/ 2/ 1441هـ في بحر أبو سكينة/ محايل بمنطقة #عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى؛ حيث توقعت الهيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر.

وأوضحت أنها قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، "قد تكون رعدية" على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية).

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