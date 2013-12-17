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استمر 3 أشهر.. "النظيم والجنادرية" تنهي النسخة السابعة من "دراستي أسهل"

لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، النسخة السابعة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المدرب المتميز عبدالله الشمراني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

ويعد البرنامج أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات المرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقه منذ عامين للبنين وحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة ويقدم عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "الاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام 1423 هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمر 3 أشهر.. "النظيم والجنادرية" تنهي النسخة السابعة من "دراستي أسهل"
سبق

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، النسخة السابعة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المدرب المتميز عبدالله الشمراني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

ويعد البرنامج أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات المرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقه منذ عامين للبنين وحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة ويقدم عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "الاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام 1423 هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
12:17 AM

استمر 3 أشهر.. "النظيم والجنادرية" تنهي النسخة السابعة من "دراستي أسهل"

لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية

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زيد الخمشي - الرياض
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أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، النسخة السابعة من برنامج "دراستي أسهل" الموجه للبنين الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، والذي حمل عنوان "تأسيس المهارات الأساسية لطلاب الصفوف الأولية"، والذي قدمه المدرب المتميز عبدالله الشمراني.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي لدى طلاب الصفوف الأولية، حيث يتم تأسيس المهارات الأساسية لدى الطلبة وفق إستراتيجيات متعددة للتدريس والتقويم.

ويعد البرنامج أساسياً لما قد ينقص لدى الطلبة من مهارات خاصة في ظل الدراسة عن بعد وغياب المعلم الحضوري الأمر الذي يتطلب تطبيقات عملية لتعليم اللغة بصفة عامة وتعليم القراءة والكتابة على وجه الخصوص، إضافة إلى تقديم نماذج إجرائية يستفيد منها المتعلم وبما يخدم لغتنا العربية.

ويعتبر "دراستي أسهل" أحد البرامج التي تقدمها لجنة "النظيم والجنادرية" ضمن مركز داعم للتعلم والترفيه، وأقيم عشرات المرات في القسم النسائي للفتيات منذ سنوات، وتم تطبيقه منذ عامين للبنين وحقق النتائج المرجوة منه ولله الحمد.

ويعد مركز داعم للتعليم والترفيه أحد المشاريع الدائمة باللجنة ويقدم عدداً من البرامج منها: "دراستي أسهل"، "اختبار القدرات العامة"، "الاختبار التحصيلي"، "احتواء"، "الدورات التدريبية"، النادي الصيفي للفتيات"، "النادي الشتوي للفتيات".

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام 1423 هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

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