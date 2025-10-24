النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم يسلم فريق الأمن العام درع "رالي القصيم"

نظير مشاركته بأكبر عددٍ من المتسابقين

سلّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، درعًا تقديريًا مقدمًا من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نظير مشاركة الفريق بأكبر عددٍ من المتسابقين برالي القصيم ٢٠١٩م.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، حيث بلغ عدد المتسابقين من الفريق سبعة عشر متسابقًا في جميع الفئات، ويعد فريق الأمن العام أكبر فريق مشارك من حيث عدد المتسابقين والفنيين والآليات والتجهيزات الخاصة بالراليات، وقد شهد مقر الفريق المؤقت في مدينة التمور ببريدة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من الزوار وعشاق رياضة الراليات.

يُذكر أن الفريق تم تشكيله في العام الماضي، بدعم وتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وذلك انطلاقًا من دور الأمن العام الريادي وما يضطلع به من مسؤوليات ومهام تلامس كل جوانب المجتمع بشكل عام، وحرصًا على تعزيز وتوثيق أواصر الترابط بين الأمن العام والمجتمع بمختلف شرائحه، وبث الرسائل الأمنية الهادفة من خلال ذلك، ولتمثيل الأمن العام في المحافل الرياضية ذات العلاقة بهذا النشاط ورعاية لمواهب منسوبيه، نظرًا لما يحظى به هذا المجال الرياضي من اهتمام ومتابعة خاصة من فئة الشباب.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بتشكيل هذا الفريق، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي من الأمن العام يأتي مواكبًا لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبّر عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام وتحفيز للقطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات. كما ثمّن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دعمه المباشر للفريق، ولمساعده لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، لإشرافه المباشر على الفريق.

القصيم أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل رالي القصيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل مدير شرطة منطقة القصيم علي بن مرضي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير القصيم يسلم فريق الأمن العام درع "رالي القصيم"
سبق

سلّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، درعًا تقديريًا مقدمًا من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نظير مشاركة الفريق بأكبر عددٍ من المتسابقين برالي القصيم ٢٠١٩م.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، حيث بلغ عدد المتسابقين من الفريق سبعة عشر متسابقًا في جميع الفئات، ويعد فريق الأمن العام أكبر فريق مشارك من حيث عدد المتسابقين والفنيين والآليات والتجهيزات الخاصة بالراليات، وقد شهد مقر الفريق المؤقت في مدينة التمور ببريدة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من الزوار وعشاق رياضة الراليات.

يُذكر أن الفريق تم تشكيله في العام الماضي، بدعم وتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وذلك انطلاقًا من دور الأمن العام الريادي وما يضطلع به من مسؤوليات ومهام تلامس كل جوانب المجتمع بشكل عام، وحرصًا على تعزيز وتوثيق أواصر الترابط بين الأمن العام والمجتمع بمختلف شرائحه، وبث الرسائل الأمنية الهادفة من خلال ذلك، ولتمثيل الأمن العام في المحافل الرياضية ذات العلاقة بهذا النشاط ورعاية لمواهب منسوبيه، نظرًا لما يحظى به هذا المجال الرياضي من اهتمام ومتابعة خاصة من فئة الشباب.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بتشكيل هذا الفريق، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي من الأمن العام يأتي مواكبًا لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبّر عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام وتحفيز للقطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات. كما ثمّن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دعمه المباشر للفريق، ولمساعده لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، لإشرافه المباشر على الفريق.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:44 PM

أمير القصيم يسلم فريق الأمن العام درع "رالي القصيم"

نظير مشاركته بأكبر عددٍ من المتسابقين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
260

سلّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، درعًا تقديريًا مقدمًا من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نظير مشاركة الفريق بأكبر عددٍ من المتسابقين برالي القصيم ٢٠١٩م.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، حيث بلغ عدد المتسابقين من الفريق سبعة عشر متسابقًا في جميع الفئات، ويعد فريق الأمن العام أكبر فريق مشارك من حيث عدد المتسابقين والفنيين والآليات والتجهيزات الخاصة بالراليات، وقد شهد مقر الفريق المؤقت في مدينة التمور ببريدة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من الزوار وعشاق رياضة الراليات.

يُذكر أن الفريق تم تشكيله في العام الماضي، بدعم وتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وذلك انطلاقًا من دور الأمن العام الريادي وما يضطلع به من مسؤوليات ومهام تلامس كل جوانب المجتمع بشكل عام، وحرصًا على تعزيز وتوثيق أواصر الترابط بين الأمن العام والمجتمع بمختلف شرائحه، وبث الرسائل الأمنية الهادفة من خلال ذلك، ولتمثيل الأمن العام في المحافل الرياضية ذات العلاقة بهذا النشاط ورعاية لمواهب منسوبيه، نظرًا لما يحظى به هذا المجال الرياضي من اهتمام ومتابعة خاصة من فئة الشباب.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بتشكيل هذا الفريق، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي من الأمن العام يأتي مواكبًا لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبّر عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام وتحفيز للقطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات. كما ثمّن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دعمه المباشر للفريق، ولمساعده لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، لإشرافه المباشر على الفريق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة