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إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في كلا الاتجاهين

بسبب هطول الأمطار

أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

الطائف الهدا أمطار طريق الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في كلا الاتجاهين
سبق

أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
09:10 PM

إغلاق طريق "الهدا" احترازيًّا في كلا الاتجاهين

بسبب هطول الأمطار

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
382

أعلنت الجهات المعنية إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

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