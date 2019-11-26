"المعجل": الفعاليات في الرياض والدرعية تضيف جاذبية كبرى لمهرجان التسوق

أكد محمد المعجل نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بالرياض، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الرياض للتسوق في نسخته الحالية، أن الرياض تشهد في هذه الفترة أكبر حراك تسويقي وترفيهي، مبينًا أن المهرجان تنظمه غرفة الرياض للمرة الـ 15 على التوالي وسيواصل حضوره في خضم كبير من الفعاليات والمناشط التي تشهدها مدينتا الرياض والدرعية في هذه الفترة من العام.

وبين المعجل في تصريح صحفي، أن المراكز التجارية المشاركة في المهرجان حققت تزايدًا في عدد مرتاديها من مختلف الفئات، في ظل العروض التي تقدم بشكل يومي، وتجذب جميع المتسوقين لتنوعها وشموليتها، كما وجدت إقبالًا مماثلًا على التخفيضات والمسابقات التي قدمتها للزوار والمتسوقين مواكبة لفترة المهرجان، الذي ينظم للمرة الأولى تحت مظلة موسم الرياض، الذي يأتي وفقاً لروزنامة "مواسم السعودية" التي تعد نقلة غير مسبوقة في تحقيق الجذب السياحي والترفيهي والتسويقي لمختلف مناطق المملكة.

وقال: نتوقع تزايدًا من متابعي فعاليات المهرجان مع دخوله في النصف الثاني من فترته التي تتواصل على مدار شهر، وخاصة مع حرص مسؤولي المراكز التجارية والجهات المقدمة للتخفيضات والمسابقات على جذب المزيد من الحضور، تحقيقًا لهدف المهرجان نحو زيادة جاذبية العاصمة في السياحة التي تقدم منتج التسويق، في ظل وجود مراكز تجارية متميزة بمساحاتها الشاسعة وخدماتها المساندة، حيث توفر بيئة متكاملة للمتسوق على مدار العام.