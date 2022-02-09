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"تطوير بوابة الدرعية" توقّع مذكرة مع شركة مختصة في التدوير

بهدف التعاون في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المختصة في التدوير، بهدف التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية التي تقع ضمن نطاق مشاريع الهيئة في الدرعية شاملاً الدراسات والتنفيذ والتشغيل والإدارة.

وتشمل المذكرة إعادة التدوير والتخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بالهيئة من خلال تطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة، وإجراء وتبادل جميع الدراسات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في المجالات المحددة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة.

وتأتي في إطار سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تحقيق بيئة مستدامة، اعتماداً على المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية والمشاركة بالدراسات الفنية والدراسات الاستقصائية وورش العمل لتبادل المعلومات.

هيئة تطوير بوابة الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير بوابة الدرعية" توقّع مذكرة مع شركة مختصة في التدوير
سبق

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المختصة في التدوير، بهدف التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية التي تقع ضمن نطاق مشاريع الهيئة في الدرعية شاملاً الدراسات والتنفيذ والتشغيل والإدارة.

وتشمل المذكرة إعادة التدوير والتخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بالهيئة من خلال تطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة، وإجراء وتبادل جميع الدراسات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في المجالات المحددة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة.

وتأتي في إطار سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تحقيق بيئة مستدامة، اعتماداً على المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية والمشاركة بالدراسات الفنية والدراسات الاستقصائية وورش العمل لتبادل المعلومات.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:32 PM

"تطوير بوابة الدرعية" توقّع مذكرة مع شركة مختصة في التدوير

بهدف التعاون في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المختصة في التدوير، بهدف التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية التي تقع ضمن نطاق مشاريع الهيئة في الدرعية شاملاً الدراسات والتنفيذ والتشغيل والإدارة.

وتشمل المذكرة إعادة التدوير والتخلص من النفايات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بالهيئة من خلال تطبيق التقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة، وإجراء وتبادل جميع الدراسات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في المجالات المحددة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة.

وتأتي في إطار سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تحقيق بيئة مستدامة، اعتماداً على المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية والمشاركة بالدراسات الفنية والدراسات الاستقصائية وورش العمل لتبادل المعلومات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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