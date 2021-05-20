النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل": إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر "ناجز" خلال 4 أشهر

في إطار جهود تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل

كشفت وزارة العدل عن إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية، خلال 4 أشهر، عبر بوابة ناجز.

وأكدت، أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كل إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت "العدل" إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون مدتها عاماً بحد أقصى.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر "ناجز" خلال 4 أشهر
سبق

كشفت وزارة العدل عن إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية، خلال 4 أشهر، عبر بوابة ناجز.

وأكدت، أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كل إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت "العدل" إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون مدتها عاماً بحد أقصى.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
03:30 PM

"العدل": إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية عبر "ناجز" خلال 4 أشهر

في إطار جهود تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
435

كشفت وزارة العدل عن إصدار 1.3 مليون وكالة إلكترونية، خلال 4 أشهر، عبر بوابة ناجز.

وأكدت، أن توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كل إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت "العدل" إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون مدتها عاماً بحد أقصى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة