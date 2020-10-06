كما قدّمت "إنستجرام" أيضاً تقنية جديدة تسمح لمَن يتعرّضون للتنمر، بأن يخفوا تلقائياً أيّ تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنيات الجديدة ستوقف من انتشار أيّ تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذير المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته.

أطلقت منصة التواصل المصوّر "إنستجرام" ميزات وتقنيات جديدة لمكافحة التنمر، وتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم بعضاً.

"إنستجرام" تُطلق تقنيات جديدة لمكافحة التنمر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-06 أطلقت منصة التواصل المصوّر "إنستجرام" ميزات وتقنيات جديدة لمكافحة التنمر، وتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم بعضاً. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنيات الجديدة ستوقف من انتشار أيّ تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذير المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته. وتصل تحذيرات إنستجرام حتى تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية. كما قدّمت "إنستجرام" أيضاً تقنية جديدة تسمح لمَن يتعرّضون للتنمر، بأن يخفوا تلقائياً أيّ تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم. وتتزامن تلك التقنيات مع احتفالية "إنستجرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك" بمرور 10 سنوات كاملة على إطلاقها للمرة الأولى.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 10:10 AM

"إنستجرام" تُطلق تقنيات جديدة لمكافحة التنمر لتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم





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أطلقت منصة التواصل المصوّر "إنستجرام" ميزات وتقنيات جديدة لمكافحة التنمر، وتشجيع مستخدميها على التعامل بلطف مع بعضهم بعضاً.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنيات الجديدة ستوقف من انتشار أيّ تعليق بغيض يتضمن كلمات بذيئة أو دنيئة، وتحذير المستخدم من استمرار استخدامه تلك الكلمات في تعليقاته.

وتصل تحذيرات إنستجرام حتى تصل إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية.

كما قدّمت "إنستجرام" أيضاً تقنية جديدة تسمح لمَن يتعرّضون للتنمر، بأن يخفوا تلقائياً أيّ تعليقات مشابهة لهذا التعليق الذي يحتوي على كلمات مسيئة لهم.

وتتزامن تلك التقنيات مع احتفالية "إنستجرام"، المملوكة لشركة "فيسبوك" بمرور 10 سنوات كاملة على إطلاقها للمرة الأولى.