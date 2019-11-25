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"حديث مسك".. فعالية تجمع الشباب لمناقشة مصادر التعليم وتأثيرها

بهدف إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2019م، في الرياض، فعالية "حديث مسك" ضمن فعاليات #موسم_الرياض، التي ستتيح لأكثر من 3000 شاب من الجنسين إمكانية تبادل التجارب والأفكار مع المتحدثين خلال الفعالية، حيث ستبحث في نسختها هذه التعليم التقليدي وغير التقليدي وأنماطه المتنوعة وتأثيرها على المتلقي.

‎وقال مدير مشروع فعالية "حديث مسك" عبدالله الخيال، إن مركز مبادرات مسك يسعى من وراء تنظيم الفعالية التي تأتي للمرة التاسعة، إلى إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل الآراء والأفكار حول موضوع بعينة، وهو ما يتوافق مع رؤية وتوجهات المؤسسة في إيجاد منصات تخدم الشباب وتثري معارفهم.

‎وأضاف عبدالله الخيال: سيشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من السعودية وخارجها، إذ من المنتظر أن يتخلل حديثهم الكثير مما يخص التعليم وطرقه وأنواعه .

‎وأكد الخيال أن التعليم يعد ركيزة أساسية تعمل عليها مؤسسة مسك الخيرية، فيما تأتي هذه الفعالية كأحد إسهامات مركز المبادرات في إثراء المشهد التعليمي برؤية شبابية، والاستمرار في دعم الشغف لدى الشباب نحو تطوير مجتمعاتهم في مختلف المجالات، فضلاً عن أن الفعالية تتيح للطلاب من الجنسين فرصة التفاعل مع أصحاب التجارب والخبرات ممن لهم إسهامات معرفية ورؤى تطويرية في مجال التعليم.
‎ويؤمن مركز المبادرات بضرورة استحداث المنصات المناسبة والملائمة للشباب، التي من خلالها يستطيعون التعبير عن أنفسهم وإبراز إسهاماتهم واهتماماتهم في مختلف الموضوعات، لا سيما موضوع هذه النسخة المتمثل في التعليم، في حين تعكس هذه الفعالية استمرار المركز في نشر ثقافة المعرفة عبر ما ستتضمنه من نقاشات موسعة وطرق أبواب أفكار حديثة وأخرى جديدة حول التعليم.

حديث مسك مسك الخيرية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حديث مسك".. فعالية تجمع الشباب لمناقشة مصادر التعليم وتأثيرها
سبق

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2019م، في الرياض، فعالية "حديث مسك" ضمن فعاليات #موسم_الرياض، التي ستتيح لأكثر من 3000 شاب من الجنسين إمكانية تبادل التجارب والأفكار مع المتحدثين خلال الفعالية، حيث ستبحث في نسختها هذه التعليم التقليدي وغير التقليدي وأنماطه المتنوعة وتأثيرها على المتلقي.

‎وقال مدير مشروع فعالية "حديث مسك" عبدالله الخيال، إن مركز مبادرات مسك يسعى من وراء تنظيم الفعالية التي تأتي للمرة التاسعة، إلى إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل الآراء والأفكار حول موضوع بعينة، وهو ما يتوافق مع رؤية وتوجهات المؤسسة في إيجاد منصات تخدم الشباب وتثري معارفهم.

‎وأضاف عبدالله الخيال: سيشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من السعودية وخارجها، إذ من المنتظر أن يتخلل حديثهم الكثير مما يخص التعليم وطرقه وأنواعه .

‎وأكد الخيال أن التعليم يعد ركيزة أساسية تعمل عليها مؤسسة مسك الخيرية، فيما تأتي هذه الفعالية كأحد إسهامات مركز المبادرات في إثراء المشهد التعليمي برؤية شبابية، والاستمرار في دعم الشغف لدى الشباب نحو تطوير مجتمعاتهم في مختلف المجالات، فضلاً عن أن الفعالية تتيح للطلاب من الجنسين فرصة التفاعل مع أصحاب التجارب والخبرات ممن لهم إسهامات معرفية ورؤى تطويرية في مجال التعليم.
‎ويؤمن مركز المبادرات بضرورة استحداث المنصات المناسبة والملائمة للشباب، التي من خلالها يستطيعون التعبير عن أنفسهم وإبراز إسهاماتهم واهتماماتهم في مختلف الموضوعات، لا سيما موضوع هذه النسخة المتمثل في التعليم، في حين تعكس هذه الفعالية استمرار المركز في نشر ثقافة المعرفة عبر ما ستتضمنه من نقاشات موسعة وطرق أبواب أفكار حديثة وأخرى جديدة حول التعليم.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
02:15 PM

"حديث مسك".. فعالية تجمع الشباب لمناقشة مصادر التعليم وتأثيرها

بهدف إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2019م، في الرياض، فعالية "حديث مسك" ضمن فعاليات #موسم_الرياض، التي ستتيح لأكثر من 3000 شاب من الجنسين إمكانية تبادل التجارب والأفكار مع المتحدثين خلال الفعالية، حيث ستبحث في نسختها هذه التعليم التقليدي وغير التقليدي وأنماطه المتنوعة وتأثيرها على المتلقي.

‎وقال مدير مشروع فعالية "حديث مسك" عبدالله الخيال، إن مركز مبادرات مسك يسعى من وراء تنظيم الفعالية التي تأتي للمرة التاسعة، إلى إلهام وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل الآراء والأفكار حول موضوع بعينة، وهو ما يتوافق مع رؤية وتوجهات المؤسسة في إيجاد منصات تخدم الشباب وتثري معارفهم.

‎وأضاف عبدالله الخيال: سيشارك في الفعالية عدد من المتحدثين من السعودية وخارجها، إذ من المنتظر أن يتخلل حديثهم الكثير مما يخص التعليم وطرقه وأنواعه .

‎وأكد الخيال أن التعليم يعد ركيزة أساسية تعمل عليها مؤسسة مسك الخيرية، فيما تأتي هذه الفعالية كأحد إسهامات مركز المبادرات في إثراء المشهد التعليمي برؤية شبابية، والاستمرار في دعم الشغف لدى الشباب نحو تطوير مجتمعاتهم في مختلف المجالات، فضلاً عن أن الفعالية تتيح للطلاب من الجنسين فرصة التفاعل مع أصحاب التجارب والخبرات ممن لهم إسهامات معرفية ورؤى تطويرية في مجال التعليم.
‎ويؤمن مركز المبادرات بضرورة استحداث المنصات المناسبة والملائمة للشباب، التي من خلالها يستطيعون التعبير عن أنفسهم وإبراز إسهاماتهم واهتماماتهم في مختلف الموضوعات، لا سيما موضوع هذه النسخة المتمثل في التعليم، في حين تعكس هذه الفعالية استمرار المركز في نشر ثقافة المعرفة عبر ما ستتضمنه من نقاشات موسعة وطرق أبواب أفكار حديثة وأخرى جديدة حول التعليم.

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