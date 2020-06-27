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حائل.. "التجمع الصحي" يعيد هيكلة المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم رعاية طبية أفضل

أبرم اتفاقية لبرنامج "خطة اليوم الأول" لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز والمرافق

بدأ التجمع الصحي في حائل المرحلة الانتقالية لإعادة هيكلة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مراكز الرعاية الأولية ومجموعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة، ومستشفى الأورام والرعاية التأهيلية والإقامة الممتدة، والإصابات والرعاية الصحية المنزلية، والطب الاتصالي ومراكز الامتياز التخصصية، إضافة لتطوير منظومة البنية الرقمية المتكاملة لإدارة تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك إثر إبرام التجمع اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لبرنامج خطة اليوم الأول لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق والموارد البشرية بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد بن محمد الشيباني، ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والمدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري، وذلك في مقر التجمع بحائل.

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية ستتحول إلى الدور التنظيمي والرقابي، وستقدم الدعم والمساندة والمشورة للتجمع الصحي خلال الفترة الانتقالية التي ستتم بإشراف وزير الصحة ومكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وشركة الصحة القابضة.

ويسعى التجمع إلى تطوير الموارد البشرية، وتحسين مستوى إدارة المستشفيات والمراكز والبرامج والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير جاهزية الصحة السكانية للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجوائح والأزمات، وتعزيز الصحة العامة.

وسيسهم أكثر من تسعة آلاف موظف وموظفة في منطقة حائل في تنفيذ برامج التحول المؤسسي في التجمع، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة، يهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم، ضمن خطة تحول تشمل تطبيق نموذج الرعاية الصحية في مسارات الصحة العامة والرعاية الأولية والمستشفيات.

ويمكن متابعة خطة التحول عبر الرابط:

https://www.moh.gov.sa/Strategy.pdf

وزارة الصحة التجمع الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. "التجمع الصحي" يعيد هيكلة المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم رعاية طبية أفضل
سبق

بدأ التجمع الصحي في حائل المرحلة الانتقالية لإعادة هيكلة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مراكز الرعاية الأولية ومجموعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة، ومستشفى الأورام والرعاية التأهيلية والإقامة الممتدة، والإصابات والرعاية الصحية المنزلية، والطب الاتصالي ومراكز الامتياز التخصصية، إضافة لتطوير منظومة البنية الرقمية المتكاملة لإدارة تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك إثر إبرام التجمع اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لبرنامج خطة اليوم الأول لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق والموارد البشرية بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد بن محمد الشيباني، ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والمدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري، وذلك في مقر التجمع بحائل.

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية ستتحول إلى الدور التنظيمي والرقابي، وستقدم الدعم والمساندة والمشورة للتجمع الصحي خلال الفترة الانتقالية التي ستتم بإشراف وزير الصحة ومكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وشركة الصحة القابضة.

ويسعى التجمع إلى تطوير الموارد البشرية، وتحسين مستوى إدارة المستشفيات والمراكز والبرامج والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير جاهزية الصحة السكانية للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجوائح والأزمات، وتعزيز الصحة العامة.

وسيسهم أكثر من تسعة آلاف موظف وموظفة في منطقة حائل في تنفيذ برامج التحول المؤسسي في التجمع، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة، يهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم، ضمن خطة تحول تشمل تطبيق نموذج الرعاية الصحية في مسارات الصحة العامة والرعاية الأولية والمستشفيات.

ويمكن متابعة خطة التحول عبر الرابط:

https://www.moh.gov.sa/Strategy.pdf

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:37 PM

حائل.. "التجمع الصحي" يعيد هيكلة المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم رعاية طبية أفضل

أبرم اتفاقية لبرنامج "خطة اليوم الأول" لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز والمرافق

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خالد السليمي - حائل
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بدأ التجمع الصحي في حائل المرحلة الانتقالية لإعادة هيكلة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مراكز الرعاية الأولية ومجموعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة، ومستشفى الأورام والرعاية التأهيلية والإقامة الممتدة، والإصابات والرعاية الصحية المنزلية، والطب الاتصالي ومراكز الامتياز التخصصية، إضافة لتطوير منظومة البنية الرقمية المتكاملة لإدارة تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك إثر إبرام التجمع اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لبرنامج خطة اليوم الأول لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق والموارد البشرية بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد بن محمد الشيباني، ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والمدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري، وذلك في مقر التجمع بحائل.

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية ستتحول إلى الدور التنظيمي والرقابي، وستقدم الدعم والمساندة والمشورة للتجمع الصحي خلال الفترة الانتقالية التي ستتم بإشراف وزير الصحة ومكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وشركة الصحة القابضة.

ويسعى التجمع إلى تطوير الموارد البشرية، وتحسين مستوى إدارة المستشفيات والمراكز والبرامج والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير جاهزية الصحة السكانية للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجوائح والأزمات، وتعزيز الصحة العامة.

وسيسهم أكثر من تسعة آلاف موظف وموظفة في منطقة حائل في تنفيذ برامج التحول المؤسسي في التجمع، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة، يهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم، ضمن خطة تحول تشمل تطبيق نموذج الرعاية الصحية في مسارات الصحة العامة والرعاية الأولية والمستشفيات.

ويمكن متابعة خطة التحول عبر الرابط:

https://www.moh.gov.sa/Strategy.pdf

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