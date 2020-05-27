تعتزم الصين تخفيف القيود المشدّدة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية، بحسب ما أعلن نائب مدير إدارة الطيران المدني لي جيان، اليوم (الأربعاء). ونقلت شبكة الأنباء الصينية الرسمية عن "جيان"، أن زيادة الطلب على الرحلات دفعت إدارة الطيران المدني إلى زيادة عدد الرحلات بشكل معقول، مع التزام السيطرة على إصابات فيروس كورونا المستجد؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24". ولم يقدم المسؤول الصيني تفاصيل أخرى، لكن إدارة الطيران المدني أصدرت الاثنين الماضي تعميمًا يصرّح لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بتقديم طلب لإجراء رحلة تجارية كل ثلاثة أيام بدل سبعة؛ ما سيسمح بتسريع حركة الطيران. ويأتي هذا التخفيف في وقت يتصاعد فيه الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المواطنين الصينيين غير القادرين على العودة إلى بلدهم؛ بسبب العدد القليل من الرحلات أو أسعار البطاقات الباهظة.

الصين تخفّف القيود المشدّدة على رحلات الطيران الدولية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-27 تعتزم الصين تخفيف القيود المشدّدة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية، بحسب ما أعلن نائب مدير إدارة الطيران المدني لي جيان، اليوم (الأربعاء).



ونقلت شبكة الأنباء الصينية الرسمية عن "جيان"، أن زيادة الطلب على الرحلات دفعت إدارة الطيران المدني إلى زيادة عدد الرحلات بشكل معقول، مع التزام السيطرة على إصابات فيروس كورونا المستجد؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".



ولم يقدم المسؤول الصيني تفاصيل أخرى، لكن إدارة الطيران المدني أصدرت الاثنين الماضي تعميمًا يصرّح لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بتقديم طلب لإجراء رحلة تجارية كل ثلاثة أيام بدل سبعة؛ ما سيسمح بتسريع حركة الطيران.



ويأتي هذا التخفيف في وقت يتصاعد فيه الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المواطنين الصينيين غير القادرين على العودة إلى بلدهم؛ بسبب العدد القليل من الرحلات أو أسعار البطاقات الباهظة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 07:06 PM

الصين تخفّف القيود المشدّدة على رحلات الطيران الدولية تصاعد غضب المواطنين من استمرار تواجدهم بالخارج





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تعتزم الصين تخفيف القيود المشدّدة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية، بحسب ما أعلن نائب مدير إدارة الطيران المدني لي جيان، اليوم (الأربعاء).



ونقلت شبكة الأنباء الصينية الرسمية عن "جيان"، أن زيادة الطلب على الرحلات دفعت إدارة الطيران المدني إلى زيادة عدد الرحلات بشكل معقول، مع التزام السيطرة على إصابات فيروس كورونا المستجد؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".



ولم يقدم المسؤول الصيني تفاصيل أخرى، لكن إدارة الطيران المدني أصدرت الاثنين الماضي تعميمًا يصرّح لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بتقديم طلب لإجراء رحلة تجارية كل ثلاثة أيام بدل سبعة؛ ما سيسمح بتسريع حركة الطيران.



ويأتي هذا التخفيف في وقت يتصاعد فيه الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المواطنين الصينيين غير القادرين على العودة إلى بلدهم؛ بسبب العدد القليل من الرحلات أو أسعار البطاقات الباهظة.