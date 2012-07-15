أمير الباحة يدشن فعاليات معرض الدفاع المدني تحت شعار "الوقاية هي الغاية"

أشاد بالدور الكبير والحيوي لرجالهم في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس، فعاليات معرض الدفاع المدني، والمقام في غابة رغدان، حيث استمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي.

وتجول أمير الباحة داخل أركان المعرض والتي تحتوي على السلامة المنزلية ومخاطر الصيف متمثلة في الكهرباء وزيادة الأحمال، ومخاطر المسابح والمخاطر التي تواجه ربات المنازل داخل المطبخ، كما اشتمل المعرض على ركن خاص بسلامة الأطفال وكذلك العديد من أدوات السلامة الواجب توافرها بالمنزل ومنها كواشف الدخان وطفايات الحريق، مع تقديم فعاليات الرسم والتلوين الحر وبعض المقاطع الكرتونية التوعوية الهادفة لسلامة الطفل.

وأثنى أمير المنطقة على ما شاهده وأشاد بالدور الكبير والحيوي لرجال الدفاع المدني في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، داعياً الله للجميع السلامة الدائمة من كل مكروه.





وأوضح نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة الرائد مهندس فايز عوض الغامدي: يهدف هذا المعرض إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع وخاصة ربات المنازل والأطفال وتستمر فعالياته حتى الخميس القادم، مع تقديم العديد من المطويات والنشرات التوعوية، وكذلك السحوبات والجوائز والهدايا بهذه المناسبة.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى تشريفهم بزيارة هذا المعرض والاستفادة مما يقدم في جميع أركانه، متمنياً للجميع إقامة سعيدة وعودة حميدة.