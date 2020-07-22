المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.