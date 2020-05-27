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لم تسجل أي إصابات محلية لليوم الثالث.. الصين: حالة وافدة جديدة بكورونا

تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي.. عدد الحالات الوافدة بالبلاد وصل إلى 1732

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 يوم أمس؛ مما يرفع عدد الحالات الوافدة إلى 1732.

وقالت اللجنة: إن الحالة الوافدة الجديدة تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي؛ بينما تم الإبلاغ عن حالة وافدة جديدة مشتبه فيها في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن من بين جميع الحالات الوافدة في الصين، غادر ما مجموعه 1687 شخصًا المستشفيات بعد شفائهم؛ فيما لا يزال 45 شخصًا يتلقون العلاج.

ولم ترد أنباء أي وفيات بين الحالات الوافدة، كما لم تسجل الصين إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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لم تسجل أي إصابات محلية لليوم الثالث.. الصين: حالة وافدة جديدة بكورونا
سبق

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 يوم أمس؛ مما يرفع عدد الحالات الوافدة إلى 1732.

وقالت اللجنة: إن الحالة الوافدة الجديدة تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي؛ بينما تم الإبلاغ عن حالة وافدة جديدة مشتبه فيها في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن من بين جميع الحالات الوافدة في الصين، غادر ما مجموعه 1687 شخصًا المستشفيات بعد شفائهم؛ فيما لا يزال 45 شخصًا يتلقون العلاج.

ولم ترد أنباء أي وفيات بين الحالات الوافدة، كما لم تسجل الصين إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:41 AM

لم تسجل أي إصابات محلية لليوم الثالث.. الصين: حالة وافدة جديدة بكورونا

تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي.. عدد الحالات الوافدة بالبلاد وصل إلى 1732

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت حالة وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 يوم أمس؛ مما يرفع عدد الحالات الوافدة إلى 1732.

وقالت اللجنة: إن الحالة الوافدة الجديدة تم الإبلاغ عنها في بلدية شنغهاي؛ بينما تم الإبلاغ عن حالة وافدة جديدة مشتبه فيها في مقاطعة فوجيان.

وأضافت أن من بين جميع الحالات الوافدة في الصين، غادر ما مجموعه 1687 شخصًا المستشفيات بعد شفائهم؛ فيما لا يزال 45 شخصًا يتلقون العلاج.

ولم ترد أنباء أي وفيات بين الحالات الوافدة، كما لم تسجل الصين إصابات محلية جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي.

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