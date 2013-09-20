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وسام الملك عبدالعزيز لـ10 مواطنين لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. ومن الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم: علي محمد القحطاني، أحمد عبدالله الحارثي، محمد حمد المطيري، نجلاء ناصر السديري، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف، صلاح سالم الكثيري، هلاله رويعي العطوي، طيبة محمد مزحف، محمد علي المحيميد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسام الملك عبدالعزيز لـ10 مواطنين لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم: علي محمد القحطاني، أحمد عبدالله الحارثي، محمد حمد المطيري، نجلاء ناصر السديري، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف، صلاح سالم الكثيري، هلاله رويعي العطوي، طيبة محمد مزحف، محمد علي المحيميد.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:39 PM

وسام الملك عبدالعزيز لـ10 مواطنين لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. ومن الدرجة الثالثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم: علي محمد القحطاني، أحمد عبدالله الحارثي، محمد حمد المطيري، نجلاء ناصر السديري، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف، صلاح سالم الكثيري، هلاله رويعي العطوي، طيبة محمد مزحف، محمد علي المحيميد.

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