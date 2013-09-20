وسام الملك عبدالعزيز لـ10 مواطنين لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. ومن الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

والمتبرعون هم: علي محمد القحطاني، أحمد عبدالله الحارثي، محمد حمد المطيري، نجلاء ناصر السديري، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف، صلاح سالم الكثيري، هلاله رويعي العطوي، طيبة محمد مزحف، محمد علي المحيميد.