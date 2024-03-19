بريطانيا تنفي نيتها حظر السفر من وإلى لندن بسبب "كورونا"

تراجعت عن نشر الجيش للمساعدة في مواجهة الفيروس

أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الخميس)، بأنه لا توجد أي خطط لفرض قيود على السفر إلى لندن أو وقف النقل العام في العاصمة؛ بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث بأنه "لا يوجد أي احتمال لفرض أي قيود على السفر داخل أو خارج لندن".

وأوضح أن الشرطة ستظل مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ولا توجد أي خطط للجوء للجيش في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق أنها وضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار قوة الدعم في مواجهة كورونا.