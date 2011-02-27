الجبير يلتقي وزير خارجية جمهورية رومانيا
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.
الجبير يلتقي وزير خارجية جمهورية رومانيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-02-26
التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:51 PM
الجبير يلتقي وزير خارجية جمهورية رومانيا
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليسكانو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.