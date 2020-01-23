"التحالف" ينفذ 17 استهدافًا في مأرب ويقضي على 90 عنصرًا حوثيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.