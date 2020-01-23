وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.

"التحالف" ينفذ 17 استهدافًا في مأرب ويقضي على 90 عنصرًا حوثيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية. وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 04:10 PM

اخر تعديل 23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 04:33 PM

"التحالف" ينفذ 17 استهدافًا في مأرب ويقضي على 90 عنصرًا حوثيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية.. دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 90 عنصرًا حوثيًّا.