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سفارة المملكة بكينيا تنبّه السعوديين: نقدم مشورة الاستثمار.. عليكم بـ"الموثوقة"

أكدت إمكانيةَ المساعدة وإيصالهم بنظرائهم وطرحت اسمين من الجهات المعروفة

نبهت سفارة خادم الحرمين في كينيا، المواطنين ورجال وسيدات الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا؛ فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة؛ حيث إن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة kncci) www.kenyachamber.co.ke )، و(kepsa) للاستثمار www.kepsa.or.ke.

سفارة خادم الحرمين في كبينيا كينيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة بكينيا تنبّه السعوديين: نقدم مشورة الاستثمار.. عليكم بـ"الموثوقة"
سبق

نبهت سفارة خادم الحرمين في كينيا، المواطنين ورجال وسيدات الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا؛ فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة؛ حيث إن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة kncci) www.kenyachamber.co.ke )، و(kepsa) للاستثمار www.kepsa.or.ke.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
10:00 AM

سفارة المملكة بكينيا تنبّه السعوديين: نقدم مشورة الاستثمار.. عليكم بـ"الموثوقة"

أكدت إمكانيةَ المساعدة وإيصالهم بنظرائهم وطرحت اسمين من الجهات المعروفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت سفارة خادم الحرمين في كينيا، المواطنين ورجال وسيدات الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا؛ فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة؛ حيث إن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة kncci) www.kenyachamber.co.ke )، و(kepsa) للاستثمار www.kepsa.or.ke.

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