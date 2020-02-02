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تسهيلًا على العملاء.. "مفروشات العمر" توقّع اتفاقية تعاون مع STCpay

أطلقت حملة جديدة للتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي من 10٪ حتى 50٪

وقّعت مؤخرًا شركة "مفروشات العمر"، اتفاقية مع شركة المدفوعات الرقمية STCpay؛ وذلك لتوفير المزيد من خيارات الدفع بحلول مبتكرة وسهلة لعملاء "مفروشات العمر".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن عبدالعزيز العمر: إن "مفروشات العمر" أصبحت -بفضل الله- شركة رائدة في مجال المفروشات؛ فقد كنا -ولا نزال- منذ تأسست قبل أكثر من ٤٥ عامًا نسعى لكسب عملائها وبناء علاقة دائمة ومميزة معهم، من خلال توفير أوسع تشكيلة حصرية من الموديلات المنتقاة من براندات عالمية بمواصفات خاصة وعناية فائقة بمستوى الجودة وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وبيّن مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا، أن التميز في تقديم أفضل المنتجات مع خدمة العملاء بتميز؛ يُعتبر من أهم أهداف الشركة الاستراتيجية؛ ولهذا فإن "مفروشات العمر" تقدم خدمة التوصيل والتركيب مجانًا لجميع مدن المملكة العربية السعودية، كما توفر لهم متجرًا إلكترونيًّا وتطبيقًا للهواتف الذكية، وجاء توقيع هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات الرقمية وخدمة عملاءنا بالمستوى الذي يحقق لنا رضاهم بإذن الله.

والجدير بالذكر أن "مفروشات العمر" أطلقت حملة جديدة للتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي، تبدأ من 10٪ حتى 50٪ على كامل المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسُفَر الطعام وبأحدث الموديلات؛ لإرضاء كل الأذواق وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتسري هذه التخفيضات في جميع معارضهم بالرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى موقعهم الإلكتروني التالي:www.alomar.com.sa

شركة مفروشات العمر شركة المدفوعات الرقمية STCpay

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسهيلًا على العملاء.. "مفروشات العمر" توقّع اتفاقية تعاون مع STCpay
سبق

وقّعت مؤخرًا شركة "مفروشات العمر"، اتفاقية مع شركة المدفوعات الرقمية STCpay؛ وذلك لتوفير المزيد من خيارات الدفع بحلول مبتكرة وسهلة لعملاء "مفروشات العمر".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن عبدالعزيز العمر: إن "مفروشات العمر" أصبحت -بفضل الله- شركة رائدة في مجال المفروشات؛ فقد كنا -ولا نزال- منذ تأسست قبل أكثر من ٤٥ عامًا نسعى لكسب عملائها وبناء علاقة دائمة ومميزة معهم، من خلال توفير أوسع تشكيلة حصرية من الموديلات المنتقاة من براندات عالمية بمواصفات خاصة وعناية فائقة بمستوى الجودة وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وبيّن مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا، أن التميز في تقديم أفضل المنتجات مع خدمة العملاء بتميز؛ يُعتبر من أهم أهداف الشركة الاستراتيجية؛ ولهذا فإن "مفروشات العمر" تقدم خدمة التوصيل والتركيب مجانًا لجميع مدن المملكة العربية السعودية، كما توفر لهم متجرًا إلكترونيًّا وتطبيقًا للهواتف الذكية، وجاء توقيع هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات الرقمية وخدمة عملاءنا بالمستوى الذي يحقق لنا رضاهم بإذن الله.

والجدير بالذكر أن "مفروشات العمر" أطلقت حملة جديدة للتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي، تبدأ من 10٪ حتى 50٪ على كامل المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسُفَر الطعام وبأحدث الموديلات؛ لإرضاء كل الأذواق وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتسري هذه التخفيضات في جميع معارضهم بالرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى موقعهم الإلكتروني التالي:www.alomar.com.sa

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
10:38 AM

تسهيلًا على العملاء.. "مفروشات العمر" توقّع اتفاقية تعاون مع STCpay

أطلقت حملة جديدة للتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي من 10٪ حتى 50٪

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت مؤخرًا شركة "مفروشات العمر"، اتفاقية مع شركة المدفوعات الرقمية STCpay؛ وذلك لتوفير المزيد من خيارات الدفع بحلول مبتكرة وسهلة لعملاء "مفروشات العمر".

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن عبدالعزيز العمر: إن "مفروشات العمر" أصبحت -بفضل الله- شركة رائدة في مجال المفروشات؛ فقد كنا -ولا نزال- منذ تأسست قبل أكثر من ٤٥ عامًا نسعى لكسب عملائها وبناء علاقة دائمة ومميزة معهم، من خلال توفير أوسع تشكيلة حصرية من الموديلات المنتقاة من براندات عالمية بمواصفات خاصة وعناية فائقة بمستوى الجودة وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وبيّن مدير التسويق والمبيعات أنس أبو ندا، أن التميز في تقديم أفضل المنتجات مع خدمة العملاء بتميز؛ يُعتبر من أهم أهداف الشركة الاستراتيجية؛ ولهذا فإن "مفروشات العمر" تقدم خدمة التوصيل والتركيب مجانًا لجميع مدن المملكة العربية السعودية، كما توفر لهم متجرًا إلكترونيًّا وتطبيقًا للهواتف الذكية، وجاء توقيع هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات الرقمية وخدمة عملاءنا بالمستوى الذي يحقق لنا رضاهم بإذن الله.

والجدير بالذكر أن "مفروشات العمر" أطلقت حملة جديدة للتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي، تبدأ من 10٪ حتى 50٪ على كامل المنتجات من غرف نوم وأطقم الكنب وسُفَر الطعام وبأحدث الموديلات؛ لإرضاء كل الأذواق وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتسري هذه التخفيضات في جميع معارضهم بالرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى موقعهم الإلكتروني التالي:www.alomar.com.sa

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