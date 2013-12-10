استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ. ووقّع نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من الإمارات وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك. وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية؛ حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتكرار النجاحات التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة. وأعرب مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وجميع القائمين على منظومة الحج؛ لقاء الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وفريق عملهم في عملية التحضير لمواسم الحج والعمرة واستقبال ضيوف الرحمن. وقال: "نرى تميّزًا وارتقاءً في منظومة إدارة الحج وعلى يد كوادر بشرية سعودية، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونحن في الإمارات جزء من هذه المنظومة وشريك في خدمة حجاج بيت الله الحرام".

"مشاط" يبحث الاستعدادات الخاصة بحجاج الإمارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-10 استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ.



ووقّع نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من الإمارات وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.



وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية؛ حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتكرار النجاحات التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة.



وأعرب مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وجميع القائمين على منظومة الحج؛ لقاء الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وفريق عملهم في عملية التحضير لمواسم الحج والعمرة واستقبال ضيوف الرحمن.



وقال: "نرى تميّزًا وارتقاءً في منظومة إدارة الحج وعلى يد كوادر بشرية سعودية، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونحن في الإمارات جزء من هذه المنظومة وشريك في خدمة حجاج بيت الله الحرام".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 04:41 PM

"مشاط" يبحث الاستعدادات الخاصة بحجاج الإمارات وقع مع مدير الشؤون الإسلامية اتفاقية لترتيب الاستعدادات





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استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ.



ووقّع نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من الإمارات وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.



وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية؛ حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتكرار النجاحات التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية في المملكة.



وأعرب مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وجميع القائمين على منظومة الحج؛ لقاء الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وفريق عملهم في عملية التحضير لمواسم الحج والعمرة واستقبال ضيوف الرحمن.



وقال: "نرى تميّزًا وارتقاءً في منظومة إدارة الحج وعلى يد كوادر بشرية سعودية، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونحن في الإمارات جزء من هذه المنظومة وشريك في خدمة حجاج بيت الله الحرام".