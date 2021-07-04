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فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة باستخدام "تقنية الطب الاتصالي"

"استشارية نساء وولادة" تابعت عبرها إجراء عملية قيصرية للحالة بمشاركة لحظية

قالت "الصحة" في جازان إن فريقاً طبياً بمستشفى الحرث العام أنهى معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها بإجراء عملية قيصرية عاجلة شاركت فيها استشارية نساء وولادة عبر تقنية "الطب الاتصالي".

وكانت المريضة حضرت لقسم الطوارئ وهي تعاني آلاماً، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوص الإشعاعية تبين أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، ما جعل المريضة في حالة خطيرة يصعب على المستشفى معها تحويلها إلى مستشفى آخر.

وجرى استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة المناوبة، وعرض حالتها عليها عبرها، ونقلها إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية قيصرية طارئة لها من قبل الفريق الطبي بمستشفى الحرث، وبمشاركة لحظية من قبل استشارية النساء والولادة المناوب عبر تلك التقنية، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبعد إجراء العملية نُقلت المريضة الى قسم التنويم، وتابع الفريق الطبي بقسم التنويم حالتها الصحية حتى تماثلت بالشفاء وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

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فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة باستخدام "تقنية الطب الاتصالي"
سبق

قالت "الصحة" في جازان إن فريقاً طبياً بمستشفى الحرث العام أنهى معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها بإجراء عملية قيصرية عاجلة شاركت فيها استشارية نساء وولادة عبر تقنية "الطب الاتصالي".

وكانت المريضة حضرت لقسم الطوارئ وهي تعاني آلاماً، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوص الإشعاعية تبين أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، ما جعل المريضة في حالة خطيرة يصعب على المستشفى معها تحويلها إلى مستشفى آخر.

وجرى استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة المناوبة، وعرض حالتها عليها عبرها، ونقلها إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية قيصرية طارئة لها من قبل الفريق الطبي بمستشفى الحرث، وبمشاركة لحظية من قبل استشارية النساء والولادة المناوب عبر تلك التقنية، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبعد إجراء العملية نُقلت المريضة الى قسم التنويم، وتابع الفريق الطبي بقسم التنويم حالتها الصحية حتى تماثلت بالشفاء وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:05 PM

فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة باستخدام "تقنية الطب الاتصالي"

"استشارية نساء وولادة" تابعت عبرها إجراء عملية قيصرية للحالة بمشاركة لحظية

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فهد كاملي - جازان
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قالت "الصحة" في جازان إن فريقاً طبياً بمستشفى الحرث العام أنهى معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها بإجراء عملية قيصرية عاجلة شاركت فيها استشارية نساء وولادة عبر تقنية "الطب الاتصالي".

وكانت المريضة حضرت لقسم الطوارئ وهي تعاني آلاماً، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوص الإشعاعية تبين أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، ما جعل المريضة في حالة خطيرة يصعب على المستشفى معها تحويلها إلى مستشفى آخر.

وجرى استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة المناوبة، وعرض حالتها عليها عبرها، ونقلها إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية قيصرية طارئة لها من قبل الفريق الطبي بمستشفى الحرث، وبمشاركة لحظية من قبل استشارية النساء والولادة المناوب عبر تلك التقنية، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وبعد إجراء العملية نُقلت المريضة الى قسم التنويم، وتابع الفريق الطبي بقسم التنويم حالتها الصحية حتى تماثلت بالشفاء وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

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