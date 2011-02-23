"اعتدال" يحذِّر: تنظيمات متطرفة تم رصدها تنشر أفكارها في منصات رقمية

"اعتدال" يحذِّر: تنظيمات متطرفة تم رصدها تنشر أفكارها في منصات رقمية
في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.. وباللغة العربية
حذَّر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" من وجود منصات رقمية، ما زالت تسمح لمنظمات - وصفها بالخطرة - بالترويح لأفكارهم.
وأوضح "المركز" أنه يتابع تزايد النشاط الإعلامي لتنظيمات متطرفة في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع استمرار وجود منصات رقمية تتيح لهذه التنظيمات ترويج محتواها، وخصوصًا باللغة العربية، يظهر حجم التحدي لإيقافها، والتحذير من مخاطرها.
"اعتدال" يحذِّر: تنظيمات متطرفة تم رصدها تنشر أفكارها في منصات رقمية
فهد الغبيويسبق2021-02-23
حذَّر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" من وجود منصات رقمية، ما زالت تسمح لمنظمات - وصفها بالخطرة - بالترويح لأفكارهم.
وأوضح "المركز" أنه يتابع تزايد النشاط الإعلامي لتنظيمات متطرفة في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع استمرار وجود منصات رقمية تتيح لهذه التنظيمات ترويج محتواها، وخصوصًا باللغة العربية، يظهر حجم التحدي لإيقافها، والتحذير من مخاطرها.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:44 PM
"اعتدال" يحذِّر: تنظيمات متطرفة تم رصدها تنشر أفكارها في منصات رقمية
في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.. وباللغة العربية
حذَّر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" من وجود منصات رقمية، ما زالت تسمح لمنظمات - وصفها بالخطرة - بالترويح لأفكارهم.
وأوضح "المركز" أنه يتابع تزايد النشاط الإعلامي لتنظيمات متطرفة في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع استمرار وجود منصات رقمية تتيح لهذه التنظيمات ترويج محتواها، وخصوصًا باللغة العربية، يظهر حجم التحدي لإيقافها، والتحذير من مخاطرها.