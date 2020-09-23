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هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

الفقرات تضمنت قصيدة شعرية وعروضاً للخيل والنشامى

احتفلت محافظة أحد رفيدة، مساء أمس، باليوم الوطني الـ90 للمملكة في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وعدد كبير من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان وسط احترازات صحية للوقاية من كورونا.

وشهدت الاحتفالية كلمة ألقاها محافظ أحد رفيدة، أكد خلالها الدور الجبار الذي قام به مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبناء مؤسسات الدولة على أسس إسلامية، وطهرها من كل فساد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سار على نهجه أبناؤه الملوك، حتى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صاحب الجهود الكبيرة والمتواصلة لقيادة وطننا الغالي إلى أعلى مكانة على مستوى العالم، ويسانده في ذلك عضده الأيمن ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وألقى الشاعر الكبير سعيد بن زهرة، قصيدة شعرية، ثم قدمت عدة فقرات تضمنت عروضا للخيل وللنشامى ثم أوبريت بعنوان "تسعون عاماً" للشاعر عبدالله الشريف، شاركت فيه فرقتا الواديين وأحد رفيدة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90
سبق

احتفلت محافظة أحد رفيدة، مساء أمس، باليوم الوطني الـ90 للمملكة في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وعدد كبير من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان وسط احترازات صحية للوقاية من كورونا.

وشهدت الاحتفالية كلمة ألقاها محافظ أحد رفيدة، أكد خلالها الدور الجبار الذي قام به مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبناء مؤسسات الدولة على أسس إسلامية، وطهرها من كل فساد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سار على نهجه أبناؤه الملوك، حتى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صاحب الجهود الكبيرة والمتواصلة لقيادة وطننا الغالي إلى أعلى مكانة على مستوى العالم، ويسانده في ذلك عضده الأيمن ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وألقى الشاعر الكبير سعيد بن زهرة، قصيدة شعرية، ثم قدمت عدة فقرات تضمنت عروضا للخيل وللنشامى ثم أوبريت بعنوان "تسعون عاماً" للشاعر عبدالله الشريف، شاركت فيه فرقتا الواديين وأحد رفيدة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:28 PM

هكذا احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ90

الفقرات تضمنت قصيدة شعرية وعروضاً للخيل والنشامى

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صحيفة سبق الإلكترونية - أحد رفيدة
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احتفلت محافظة أحد رفيدة، مساء أمس، باليوم الوطني الـ90 للمملكة في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري، بحضور محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، وعدد كبير من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل والأعيان وسط احترازات صحية للوقاية من كورونا.

وشهدت الاحتفالية كلمة ألقاها محافظ أحد رفيدة، أكد خلالها الدور الجبار الذي قام به مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبناء مؤسسات الدولة على أسس إسلامية، وطهرها من كل فساد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سار على نهجه أبناؤه الملوك، حتى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صاحب الجهود الكبيرة والمتواصلة لقيادة وطننا الغالي إلى أعلى مكانة على مستوى العالم، ويسانده في ذلك عضده الأيمن ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وألقى الشاعر الكبير سعيد بن زهرة، قصيدة شعرية، ثم قدمت عدة فقرات تضمنت عروضا للخيل وللنشامى ثم أوبريت بعنوان "تسعون عاماً" للشاعر عبدالله الشريف، شاركت فيه فرقتا الواديين وأحد رفيدة.

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