برعاية المحافظين.. انطلاق العام الدراسي بالهدايا والوجبات المجانية بالمخواة والحجرة وقلوة

250 مشرفًا نفذوا زيارات الدعم للمدارس وشاركوا في استقبال الطلاب والطالبات

رعى محافظ المخواة نايف الهزاني احتفالية العودة للمدارس بتعليم المخواة، ودشن انطلاقة العام بمجمع أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم.

وتفصيلاً، كان في استقبال "الهزاني" لدى وصوله المدرسة، مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق، وعدد من القيادات التعليمية وقائد المدرسة خالد ربيع وأبناء شهداء الواجب من طلاب المدرسة.

وزار المحافظ "الهزاني" مقرات الصفين الأول والثاني وشارك الطلاب احتفالية العودة بتوزيع الهدايا وتقطيع كيكة العام الدراسي، ودشن برنامج هديتي وكتابي الذي أطلقته المدرسة، واطلع على برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين ونماذج من الحافلات المعدة من قِبل الشركة المشغلة للنقل التعليمي لطلاب المدرسة.

ومن جانب آخر، شارك محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان طلاب مدرسة سعد بن أبي وقاص أول أيام العام الدراسي ورافقه أثناء الزيارة مدير مكتب تعليم الحجرة خالد سعيد الزهراني.

ونفذ اليوم أكثر من 250 مشرفًا ومشرفة زيارات الدعم الإشرافي للمدارس للمشاركة في استقبال الطلاب والطالبات، فيما كان المساعدون والقيادات التعليمية للبنين والبنات في مقدمة مستقبلي الطلاب والطالبات في مدارسهم.

ومن ناحية أخرى، دشن محافظ محافظة قلوة عبدالله العويدي مدارس الطفولة المبكرة بتعليم المخواة بحضور المشايخ والأعيان ومديري الإدارات الحكومية والأعيان والأهالي، حيث أُقيم حفل التدشين للطفولة المبكرة اطلع خلاله المحافظ ومرافقوه على فصول الطفولة المبكرة وتجهيزاتها.

كما قص شريط الافتتاح بهذه المناسبة ونوه مدير التعليم بهذه الخطوة الرائدة وقال إنها تحقق رؤية الوطن الطموحة وتستثمر في مستقبله.

وشاركت العديد من الجهات في انطلاقة العام الدراسي ووجود عدد من قيادات ومنسوبي مرور المخواة والدفاع المدني على الطرقات العامة وشاركوا في انطلاقة العام بتوزيع المنشورات والورود على الطلاب وذويهم، فيما شاركت لجان التنمية الاجتماعية في دعم برامج الأسبوع التمهيدي وبرامج العودة في عددٍ من المدارس عبر تقديم الهدايا والبرامج والمسابقات الهادفة.

وشاركت الشركة المشغلة للنقل التعليمي بالمخواة (شركة زهران) بتقديم العديد من الهدايا للطلاب والطالبات، كما قدمت العديد من المحال التجارية والمطاعم وجبات مجانية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ضمن آفاق الشراكة المجتمعية بين التعليم وتلك المحال.

ونشرت حسابات المدارس صورًا متنوعة من فعاليات اليوم الأول وبرامج الاستقبال التي أظهرت تنافس المدارس في تهيئة بيئاتها وتجميل ممراتها واستعدادها التام لانطلاق العام الدراسي بجدية من الحصة الأولى.

وأشركت العديد من المدارس طلابها في تنفيذ الحملات الإعلامية عبر مسابقات متنوعة وقدمت مدرسة هارون الرشيد جوائز مالية لأفضل المقاطع التوعوية التي يتشاركونها عبر سناب المدرسة.

وحفزت المدارس طلابها على الانضباط عبر عددٍ من الوسائل فقد أعلنت مدرسة الإمام الرازي تقديم 5 أجهزة آيباد تشجيعًا لطلابها على الحضور المبكر والانضباط وتم إجراء السحب عليها بحضور المساعد للشؤون التعليمية سعيد الشدوي.