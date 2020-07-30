النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية

بالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات

وسط خدمات متكاملة قدمتها "الشؤون الإسلامية" والأجهزة المعنية بالحج

وصلت أفواج الحجاج بحمد الله وتوفيقه إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم في مشعر عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من الجهات المختصة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية.

وقد استقر الحجاج بمسجد المشعر الحرام في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم- محمد صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المقدمة لهم بمسجد المشعر الحرام بعد وصولهم إليه من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد بكل الخدمات التي من خلالها يمكن الحاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قدمت لكل فرد من ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة هدية خاصة، عبارة عن حقيبة صحية تحتوي على أبرز الاحتياجات الوقائية من سجادة صلاة ومعقم ومصحف إلكتروني ومنديل وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات
سبق

وصلت أفواج الحجاج بحمد الله وتوفيقه إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم في مشعر عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من الجهات المختصة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية.

وقد استقر الحجاج بمسجد المشعر الحرام في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم- محمد صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المقدمة لهم بمسجد المشعر الحرام بعد وصولهم إليه من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد بكل الخدمات التي من خلالها يمكن الحاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قدمت لكل فرد من ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة هدية خاصة، عبارة عن حقيبة صحية تحتوي على أبرز الاحتياجات الوقائية من سجادة صلاة ومعقم ومصحف إلكتروني ومنديل وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:24 PM

بالصور .. اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد وقوفهم بعرفات

وسط خدمات متكاملة قدمتها "الشؤون الإسلامية" والأجهزة المعنية بالحج

A A A
عبدالله العنزي - مزدلفة
0
1,675

وصلت أفواج الحجاج بحمد الله وتوفيقه إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم في مشعر عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من الجهات المختصة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية.

وقد استقر الحجاج بمسجد المشعر الحرام في أجواء روحانية إيمانية، راجين القبول والمغفرة من المولى عز وجل، مقتدين بسنة النبي الكريم- محمد صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء على أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا العام.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المقدمة لهم بمسجد المشعر الحرام بعد وصولهم إليه من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تهيئة المسجد بكل الخدمات التي من خلالها يمكن الحاج من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قدمت لكل فرد من ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة هدية خاصة، عبارة عن حقيبة صحية تحتوي على أبرز الاحتياجات الوقائية من سجادة صلاة ومعقم ومصحف إلكتروني ومنديل وغيرها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,094
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,766
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة