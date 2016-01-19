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بعد طردها منه ليلاً.. الاحتلال يهدم منزل أسرة فلسطينية في القدس

اعتقال 25 شخصاً من موقع العقار

طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية من منزلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، وهدمت المنزل.

واقتحم ضباط مسلحون المنزل قبل فجر اليوم، وأجْلوا الجميع من المنزل، وهدم حفار آلي العقار تاركًا أكوامًا من الحطام المختلطة بالأثاث المحطم ومقتنيات الأسرة والصور العائلية ولعب الأطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر شهود عيان أن 25 شخصاً اعتُقِلوا عند العقار.

وكان محمود صالحية وقف على سطح منزله بحي الشيخ جراح الاثنين الماضي، مهددًا بتفجيره بأسطوانات الغاز إذا ما أُجبرت أسرته، التي تقيم بالمنزل منذ عقود، على الخروج بالقوة.

وانسحبت شرطة الاحتلال، التي كانت قد انتشرت في المنطقة، تاركةً أفراد العائلة ونشطاء داخل المبنى وعلى سطحه، لكنها عادت واقتلعت الأسرة وهدمت المنزل اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد طردها منه ليلاً.. الاحتلال يهدم منزل أسرة فلسطينية في القدس
سبق

طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية من منزلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، وهدمت المنزل.

واقتحم ضباط مسلحون المنزل قبل فجر اليوم، وأجْلوا الجميع من المنزل، وهدم حفار آلي العقار تاركًا أكوامًا من الحطام المختلطة بالأثاث المحطم ومقتنيات الأسرة والصور العائلية ولعب الأطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر شهود عيان أن 25 شخصاً اعتُقِلوا عند العقار.

وكان محمود صالحية وقف على سطح منزله بحي الشيخ جراح الاثنين الماضي، مهددًا بتفجيره بأسطوانات الغاز إذا ما أُجبرت أسرته، التي تقيم بالمنزل منذ عقود، على الخروج بالقوة.

وانسحبت شرطة الاحتلال، التي كانت قد انتشرت في المنطقة، تاركةً أفراد العائلة ونشطاء داخل المبنى وعلى سطحه، لكنها عادت واقتلعت الأسرة وهدمت المنزل اليوم.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

بعد طردها منه ليلاً.. الاحتلال يهدم منزل أسرة فلسطينية في القدس

اعتقال 25 شخصاً من موقع العقار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أسرة فلسطينية من منزلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، وهدمت المنزل.

واقتحم ضباط مسلحون المنزل قبل فجر اليوم، وأجْلوا الجميع من المنزل، وهدم حفار آلي العقار تاركًا أكوامًا من الحطام المختلطة بالأثاث المحطم ومقتنيات الأسرة والصور العائلية ولعب الأطفال، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر شهود عيان أن 25 شخصاً اعتُقِلوا عند العقار.

وكان محمود صالحية وقف على سطح منزله بحي الشيخ جراح الاثنين الماضي، مهددًا بتفجيره بأسطوانات الغاز إذا ما أُجبرت أسرته، التي تقيم بالمنزل منذ عقود، على الخروج بالقوة.

وانسحبت شرطة الاحتلال، التي كانت قد انتشرت في المنطقة، تاركةً أفراد العائلة ونشطاء داخل المبنى وعلى سطحه، لكنها عادت واقتلعت الأسرة وهدمت المنزل اليوم.

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