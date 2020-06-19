كوت ديفوار: مصرع 13 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي
حصيلة أولية وعمليات البحث متواصلة
لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في كوت ديفوار، إثر انهيار أرضي بمنطقة "أنياما" ضواحي العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وقال حاكم أبيدجان فينسنت توه بي، في تصريح له اليوم، إن هذه الحصيلة أولية، وإن "عمليات البحث متواصلة"، مضيفاً أن 20 من المنازل انهارت.
يأتي هذا الانهيار عقب أمطار شهدتها مدينة أبيدجان خلال الأيام الأخيرة، وتسبّبت في سقوط بعض المباني، نجمت عنها بعض حالات الوفيات والإصابات.
كوت ديفوار: مصرع 13 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-19
لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في كوت ديفوار، إثر انهيار أرضي بمنطقة "أنياما" ضواحي العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وقال حاكم أبيدجان فينسنت توه بي، في تصريح له اليوم، إن هذه الحصيلة أولية، وإن "عمليات البحث متواصلة"، مضيفاً أن 20 من المنازل انهارت.
يأتي هذا الانهيار عقب أمطار شهدتها مدينة أبيدجان خلال الأيام الأخيرة، وتسبّبت في سقوط بعض المباني، نجمت عنها بعض حالات الوفيات والإصابات.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:12 PM
كوت ديفوار: مصرع 13 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي
حصيلة أولية وعمليات البحث متواصلة
لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في كوت ديفوار، إثر انهيار أرضي بمنطقة "أنياما" ضواحي العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وقال حاكم أبيدجان فينسنت توه بي، في تصريح له اليوم، إن هذه الحصيلة أولية، وإن "عمليات البحث متواصلة"، مضيفاً أن 20 من المنازل انهارت.
يأتي هذا الانهيار عقب أمطار شهدتها مدينة أبيدجان خلال الأيام الأخيرة، وتسبّبت في سقوط بعض المباني، نجمت عنها بعض حالات الوفيات والإصابات.