المحكمون والمحكمات في جائزة الملك سلمان القرآنية: مستوى المنافسة مشرف وهمم عالية

اختتمت لجنة التحكيم في جائزة الملك سلمان المحلية للقرآن الكريم جدول أعمالها، الذي استمر ثلاثة أيام، واستمعت فيه إلى أربعة وستين متسابقاً يمثلون مختلف المناطق والمحافظات في المملكة.

ونوَّه عضو لجنة المحكمين الدكتور السالم بن محمد الشنقيطي أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بمستوى المنافسة بين المتسابقين، وقال الدكتور الشنقيطي: نحمد الله تعالى على ما وجدناه في أبنائنا من إتقان للقرآن الكريم، وضبط للحفظ، وتميز في التلاوة، وأكَّد أنَّ أفضل الأساليب التربوية التي توجه الناشئة نحو إتقان القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، وتسهم في تنشئتهم نشأة قرآنية صالحة تخدم الأمة والمجتمع هي إخلاص النية لله تعالى، ثم الرغبة في حفظ القرآن الكريم بالتدرج وتحبيب القرآن الكريم للناشئة.

وأضاف رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، المحكم الدكتور أمين بن إدريس فلاته: إن المسابقات القرآنية لها أثر كبير في تربية الأجيال على الخلق الكريم، ونلمس ذلك من خلال مشاركة الطلاب بأعمارهم المختلفة في جائزة الملك سلمان وغيرها من المسابقات القرآنية، فهي تحفز الناشئة على أن يحفظوا أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، من خلال المشاركة في حلقات تحفيظ القرآن، ومشاركتهم أيضاً في هذه المسابقات القرآنية مما يوجههم إلى الوسطية والاعتدال والخلق الكريم.

ومن قاعة الاستماع النسائية تقول رئيسة لجنة المحكمات الدكتورة لولوه بنت عبدالكريم المفلح: للمسابقات أثر فاعل في تهذيب أخلاق الأجيال وتوجيههم إلى ما أمر به القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة، حيث تصقل الأخلاق وتحفظهم من الضياع والشتات واتباع الحق ليكونوا نبراساً يهتدى به.

وتضيف المحكمة رقية بنت إبراهيم عبدالحكيم: إن المسابقات القرآنية تسهم في تقويم الأخلاق، وتوجيه الأبناء لطريق الاعتدال والوسطية، والعمل بأوامر الدين الإسلامي، وتجعلهم يوظفون هذا المنهج في حياتهم العلمية والعملية، وقد لوحظ أن أكثرهم تفوقاً وتميزاً هم حفظة كتاب الله، وهذا حافز يشجع الشباب للمسارعة للاجتهاد في حفظ القرآن والسنة فما زاحم القرآنُ شيئًا إلا باركه.