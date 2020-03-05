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"سكني" يبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

ورشة بحضور عددٍ من قيادات ومنسوبي وسائل الإعلام

عقد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي تم توقيع إنشائه بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصبّ في خدمة منسوبي وزارة الإعلام وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي".

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين؛ بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفر مزيداً من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تتيح للإعلاميين الحصول على وحدات سكنيه متميزة ذات طابع منفرد.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وستُعقد ورش أخرى لاحقاً في كل من جدة والدمام.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن إنشاء حي الإعلاميين يأتي ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين.

وقال: إقامة مثل هذه الورش يهدف للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وأضاف: في إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، حيث يقع أول حي للإعلاميين في مشروع "مرسية" بضاحية الجوان شمال الرياض، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 800 وحدة سكنية متنوعة من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

وأردف "ابن سعيد": يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهي ومحلات ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري والوادي الصناعي، إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

برنامج سكني وزارة الإسكان حي الإعلاميين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض
سبق

عقد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي تم توقيع إنشائه بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصبّ في خدمة منسوبي وزارة الإعلام وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي".

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين؛ بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفر مزيداً من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تتيح للإعلاميين الحصول على وحدات سكنيه متميزة ذات طابع منفرد.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وستُعقد ورش أخرى لاحقاً في كل من جدة والدمام.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن إنشاء حي الإعلاميين يأتي ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين.

وقال: إقامة مثل هذه الورش يهدف للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وأضاف: في إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، حيث يقع أول حي للإعلاميين في مشروع "مرسية" بضاحية الجوان شمال الرياض، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 800 وحدة سكنية متنوعة من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

وأردف "ابن سعيد": يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهي ومحلات ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري والوادي الصناعي، إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:57 PM

"سكني" يبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض

ورشة بحضور عددٍ من قيادات ومنسوبي وسائل الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ورشة عمل لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين الذي تم توقيع إنشائه بين وزارتي الإسكان والإعلام، ضمن مجموعة من المزايا الإسكانية التي تصبّ في خدمة منسوبي وزارة الإعلام وكذلك الإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي".

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين؛ بهدف خلق بيئة سكنية جاذبة توفر مزيداً من التميز والخصوصية في مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تتيح للإعلاميين الحصول على وحدات سكنيه متميزة ذات طابع منفرد.

وتأتي هذه الورشة كترجمة فعلية لما تم الإعلان عنه سابقاً من قِبل وزارة الإسكان بتخصيص أحياء خاصة للإعلاميين، وهي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الوزارة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وستُعقد ورش أخرى لاحقاً في كل من جدة والدمام.

وأكد المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن إنشاء حي الإعلاميين يأتي ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لبناء مجتمعات إعلامية ذات أسلوب حياة ملائم يتميز بمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضل وجهة للإعلاميين.

وقال: إقامة مثل هذه الورش يهدف للوقوف فعلياً على احتياجات وتطلعات الإعلاميين والتناغم مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتحسين جودة الحياة وتوفير الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.

وأضاف: في إطار تحسين جودة الحياة تم اختيار مشروع من أهم المشاريع السكنية، حيث يقع أول حي للإعلاميين في مشروع "مرسية" بضاحية الجوان شمال الرياض، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي ضمن بيئة متكاملة الخدمات، يضم أكثر من 800 وحدة سكنية متنوعة من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية فريدة تناسب الإعلاميين.

وأردف "ابن سعيد": يتم العمل على أن يكون الحي ذا طابع خاص يعبر عن أسلوب حياة الإعلام، يجمع الخدمات المتكاملة من حدائق وملاعب متنوعة ورياض أطفال، ومرافق تجارية، ومقاهي ومحلات ترفيهية، ومدارس، ومساجد وغيرها، كما يقع الحي على مقربة من المركز التجاري والوادي الصناعي، إضافة إلى وجود أرصفة مشاة ومضمار دراجات.

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